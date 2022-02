Lewandowski: 'FIFA The Best quan trọng hơn Ballon d'Or'

Tiền đạo người Ba Lan đưa ra đánh giá của mình về 2 giải thưởng cá nhân cao quý nhất hiện nay.

"Tôi đã suy nghĩ về 2 giải thưởng FIFA The Best và Ballon d'Or và đi đến kết luận giải thưởng của FIFA quan trọng hơn. Giải Ballon d'Or chỉ do các nhà báo bình chọn và khong có sự chuẩn xác cao nhất", Robert Lewandowski phát biểu trên Pilka Nozna.

Năm 2020, France Football có quyết định bất ngờ khi hủy bỏ cuộc bầu chọn cho giải Quả bóng vàng. Đây lại là năm Lewandowski thi đấu thăng hoa nhất với cú ăn 5 cùng Bayern gồm Champions League, Bundesliga, Cúp Quốc gia, FIFA Club World Cup và UEFA Super Cup.

Lewandowski giành FIFA The Best vào năm 2020 và 2021.

Đến năm 2021, Lewy vẫn chơi hay. Tuy nhiên, anh chỉ về nhì, sau Lionel Messi ở cuộc đua giành Quả bóng vàng. Theo truyền thông, Messi được đánh giá nhỉnh hơn đồng nghiệp người Ba Lan nhờ có thành tích ở cấp đội tuyển quốc gia (vô địch Copa America).

Lewandowski không có duyên với Quả bóng vàng nhưng anh đã có 2 lần liên tiếp giành giải Cầu thủ nam hay nhất (FIFA The Best). Khác với Ballon d'Or có kết quả chỉ dựa trên lá phiếu từ các nhà báo, giải của FIFA được định đoạt dựa trên lá phiếu từ người hâm mộ, các HLV, đội trưởng tuyển quốc gia và các nhà báo thể thao.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Lewandowski cho biết anh vẫn chưa thấy dấu hiệu sa sút về thể chất dù đã 33 tuổi: "Tôi thậm chí có hiệu suất ghi bàn tốt hơn so với năm ngoái. Các thống kê chỉ ra tôi có thể đạt đỉnh phong độ trong thời gian tới. Tôi cảm thấy cơ thể của mình tốt hơn so với hai năm trước".

"Miễn là còn chơi bóng, tôi sẽ luôn chơi hết mình. Tôi muốn giữ lửa đam mê và tình yêu với bóng đá. Những yếu tố còn lại chỉ là phụ và chúng sẽ tự tìm đến", chân sút thuộc biên chế Bayern nói thêm.

Rạng sáng 6/2, Bayern sẽ trở lại Bundesliga và có trận đấu khó khăn trước Leizpig. Ngày 17/2, nhà ĐKVĐ Đức sẽ tiếp tục hành trình chinh phục Champions League bằng màn so tài với Salzburg ở lượt đi vòng 16 đội.