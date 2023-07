Leonardo DiCaprio xuất hiện cùng phụ nữ bí ẩn

Leonardo DiCaprio xuất hiện bên hàng loạt bóng hồng sau khi chia tay Camila Morrone. Trước nghi vấn hẹn hò, tài tử từ chối bình luận.

Page Six đưa tin ngày 2/7 (giờ địa phương), Leonardo DiCaprio cùng người phụ nữ bí ẩn đến Hamptons, Mỹ bằng trực thăng riêng. Sau khi hạ cánh xuống New York, cả hai được an ninh giúp chất hành lý lên chiếc SUV trước khi lái xe về hướng Hamptons.

Tài tử hàng đầu Hollywood giản dị với áo phông, quần short, còn người phụ nữ bên cạnh anh khoác bomber da bên ngoài áo bralette. Cô che mặt bằng mũ và kính râm.

Thông tin về người phụ nữ này chưa được công bố. Đại diện của Leo từ chối bình luận khi được liên hệ phỏng vấn.

Leonardo DiCaprio xuất hiện cùng người phụ nữ bí ẩn. Ảnh: Page Six.

Trước đó vài ngày, paparazzi phát hiện sao phim Titanic đi chơi cùng Neelam Gill, người mẫu trẻ gốc Ấn Độ, nhiều lần vào tháng 6. Các buổi gặp mặt còn có thêm bạn thân của Leo là Tobey Maguire, hoặc mẹ của tài tử - bà Irmelin Indenbirken.

Theo Page Six, những bóng hồng xuất hiện cùng Leo luôn gây tò mò cho khán giả. Vì sau khi chia tay Camila Morrone vào tháng 8 năm ngoái, anh liên tục sánh đôi các người mẫu gợi cảm nhưng chưa bao giờ lên tiếng về chuyện đời tư.

Mùa hè là khoảng thời gian Leo tạm gác công việc để đi du lịch cùng những người thân yêu. Gần đây, ngoài chuyến nghỉ dưỡng ở Pháp và Anh, ngôi sao Shutter Island tận hưởng khoảng thời gian ấm cúng bên gia đình tại Italy.

Leo và Meghan Roche trong chuyến nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha. Ảnh: SplashNews.

Một trong những chuyến đi nghỉ của Leo có sự xuất hiện của người mẫu 22 tuổi Meghan Roche. Họ được nhìn thấy sinh hoạt trên du thuyền sang trọng ở Ibiza, Tây Ban Nha đầu tháng 6.

Tuy nhiên, nguồn tin độc quyền nói với Page Six rằng DiCaprio và Roche không có quan hệ tình cảm. Người mẫu này thực ra đang hẹn hò với một trong những người bạn của tài tử, người cũng có mặt trong chuyến đi chơi.