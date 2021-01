Leonardo DiCaprio viết thư gửi Tổng thống Joe Biden

Tài tử "The Revenant" đã gửi thư ngỏ cho tân Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm kêu gọi ông giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu Trái Đất.

Sau khi nhậm chức tổng thống Mỹ, Joe Biden đã đưa quốc gia tái gia nhập Hiệp định Paris - hiệp ước quốc tế quyết tâm chống khủng hoảng khí hậu mà ông Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hồi năm 2017.

Trước động thái được cho là đáng hoan nghênh của Biden, tài tử Leonardo DiCaprio cho biết: "Đã đến lúc chúng ta đối diện với #ClimateCrisis (khủng hoảng khí hậu). Tôi cùng các nhà lãnh đạo thế giới ở lĩnh vực kinh doanh, chính trị, lao động và phong trào môi trường kêu gọi Tổng thống Joe Biden hãy trở thành người đi đầu".

Leonardo DiCaprio trong một lần gặp gỡ ông Joe Biden. Ảnh: New York Times.

Theo ngôi sao Once Upon a Time in Hollywood, nhiệm vụ trước mắt rất lớn: giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế tàn khốc, khủng hoảng sức khỏe toàn cầu và vấn đề đoàn kết của người dân Mỹ.

Bức thư của Leonardo nêu rõ: "Khi phục hồi từ đại dịch Covid-19 và tái thiết nền kinh tế, chúng ta phải hành động chống biến đổi khí hậu. Thực tế, đây không phải sứ mệnh của riêng ai. Chúng ta là một và đều giống nhau. Thập kỷ này quyết định nhân loại có chiến thắng cuộc khủng hoảng khí hậu hay không".

Tài tử Hollywood gọi ông Joe Biden là "thủ lĩnh khí hậu" - người sẽ dẫn dắt thế giới đến tương lai tươi sáng hơn. "Ông hãy cân nhắc chuyển đổi hệ thống năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, đồng thời tạo việc làm, giảm ô nhiễm có hại và giải quyết bất bình đẳng về kinh tế, chủng tộc và sức khỏe cho mọi người", DiCaprio nêu quan điểm.

Leonardo DiCaprio hoạt động năng nổ trong vấn đề bảo vệ môi trường. Ảnh: Teen Vogue.

Đối với DiCaprio, Joe Biden tái ký Hiệp định Paris là quyết định đúng hướng. "Nhưng, như ông đã nói, chỉ nhiêu đó thôi chưa đủ. Quan trọng là chúng ta phải làm tất cả điều có thể", nam diễn viên viết.

Theo NME, bên cạnh vai trò diễn viên, Leonardo DiCaprio còn hoạt động môi trường tích cực suốt hơn hai thập kỷ qua. Năm 1998, anh đã lập quỹ mang tên mình với mục đích "bảo vệ những nơi hoang dã cuối cùng trên thế giới".

Năm 2019, DiCaprio đã gặp gỡ nhà hoạt động biến đổi khí hậu tuổi teen Greta Thunberg. Anh chia sẻ: "Những gì chúng ta làm hôm nay để đảm bảo cho thế hệ tương lai được sống trong một hành tinh tốt đẹp. Đó là chuyện hiển nhiên. Tôi hy vọng thông điệp của Greta là lời cảnh tỉnh cho các nhà lãnh đạo khắp thế giới".