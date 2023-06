Leonardo DiCaprio và Tobey Maguire đeo vòng đôi

Page Six đưa tin ngày vào 21/6, Leonardo DiCaprio và bạn thân Tobey Maguire cùng xuất hiện ở khách sạn Plaza Athénée (Paris, Pháp). Hai tài tử đều đội mũ bóng chày, mặc áo khoác nylon giống nhau.

Đáng chú ý, chiếc vòng cổ hình đầu chó sói được cả hai để lộ ra bên ngoài. Đây là món đồ tượng trưng cho nhóm bạn của họ tên "Wolf Pack". Nhóm này còn có Lukas Haas, Kevin Connolly, Vincent Lareska và Richie Akiva.

Nhóm bạn ngôi sao chơi chung từ những năm 1990. Ban đầu, họ đặt tên nhóm là "Biệt đội sát gái", do Leo làm thủ lĩnh. Thời điểm đó, phóng viên ảnh thường xuyên nhìn thấy những người đàn ông tài năng tiệc tùng thâu đêm khắp thành phố New York. Họ theo đuổi các cô gái, thực hiện các phi vụ chơi khăm và thu hút paparazzi.

Nhưng theo New York Daily News, đến năm 2016, khi Leo thắng giải Oscar ở hạng mục Nam chính xuất sắc, nhóm đã được đổi tên. "Họ hú hét như sói cả đêm, liên tục hô vang 'bầy sói, bầy sói'", một người dự tiệc sau lễ trao giải từng chia sẻ.

Page Six cho biết trong "Wolf Pack", Leo và Tobey Maguire thân nhau nhất. Hai người gặp mặt lần đầu khi thử vai vào những năm 1980. Chung lý tưởng, chung hoàn cảnh được nuôi dưỡng bởi bà mẹ đơn thân, họ đồng hành cùng nhau từ thời niên thiếu cho tới khi trở thành những ngôi sao nổi tiếng.

DiCaprio luôn được Maguire chống lưng, giúp anh trúng những vai diễn thuở đầu sự nghiệp. Giữa họ không có sự ghen ghét hay đố kỵ, ngược lại giúp đỡ nhau hết mình.

“Chúng tôi có những cuộc trò chuyện dài với đủ chủ đề khác nhau", DiCaprio chia sẻ. Đáp lại, Maguire cho biết: "Leo và tôi tin tưởng, tôn trọng nhau tuyệt đối. Bọn tôi duy trì tình bạn thân thiết và chắc chắn tôi có tình cảm với Leo".

