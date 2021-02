Leonardo DiCaprio và những tài tử được kỳ vọng tỏa sáng trong năm 2021

Leonardo DiCaprio với Don’t Look Up: Trong 5 năm qua, Leonardo DiCaprio chỉ xuất hiện trong The Revenant (2015) và Once Upon a Time in Hollywood (2019). Năm nay, anh thử sức với thể loại hài qua Don’t Look Up. Dự án của Adam McKay theo chân hai nhà thiên văn nghiệp dư bỗng phát hiện Trái Đất đang bị đe dọa bởi một thiên thạch. Xuất hiện bên cạnh DiCaprio là nhiều ngôi sao như Jennifer Lawrence, Timothée Chamalet, Chris Evans, Cate Blanchett, Meryl Streep, Ariana Grande…