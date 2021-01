Leonardo DiCaprio và những đại gia showbiz vươn lên từ nghèo khó

Celine Dion từng sống trong hoàn cảnh chật chội vì gia đình đông anh em, cha mẹ nghèo khó. "3-4 anh em tôi phải ngủ cùng một giường. Tôi không biết cảm giác có phòng ngủ riêng là gì", nữ ca sĩ từng nói với CBS News. Sau này tiếp cận âm nhạc và thành công với My Heart Will Go On và It's All Coming Back To Me Now, cô trở thành đại gia showbiz với khối tài sản ròng lên đến 455 triệu USD , theo Forbes.