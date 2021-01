Leonardo DiCaprio và Keanu Reeves từng khổ sở vì tên khó nhớ

Keanu Reeves và Leonardo DiCaprio từng có giai đoạn khởi nghiệp khó khăn vì cái tên "cha sinh mẹ đẻ" chẳng giống ai.

Hiện, Keanu Reeves và Leonardo DiCaprio đều là những cái tên hạng A của Hollywood. Khởi nghiệp từ cuối thập niên 1980 và vươn lên thành ngôi sao trong thập niên 1990, thời gian đã chứng minh hai tài tử có khả năng đảm nhận và thành công với nhiều kiểu nhân vật đa dạng trên màn ảnh.

Theo Showbiz CheatSheet, để có đươc thành công ngày hôm nay, Keanu Reeves và Leonardo DiCaprio đều đã trải qua những ngày tháng khởi nghiệp khó khăn. Thời mới vào nghề, hai tài tử hạng A từng đối mặt với cùng một vấn đề nảy sinh từ cái tên cha sinh mẹ đẻ.

Ở tuổi trung niên, cả Keanu Reeves và Leonardo DiCaprio đều là những ngôi sao hạng A của Hollywood. Ảnh: Getty Images.

Cùng bỏ dở việc học để theo đuổi đam mê

Leonardo DiCaprio trải qua tuổi thơ khó khăn khi bố mẹ ly hôn lúc anh còn rất nhỏ. Phần lớn thời gian, DiCaprio được mẹ chăm sóc. Anh vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với bố cho tới ngày hôm nay.

Mẹ Leonardo DiCaprio là một thư ký. Đồng lương của bà chỉ vừa đủ trang trải nhu cầu sống tối thiểu cho hai mẹ con. Trả lời phỏng vấn tờ Los Angeles Times, nam diễn viên kể mình đã “lớn lên trong cảnh bần hàn gần một ổ mại dâm lớn”. Ngày ngày, DiCaprio đều thấy cảnh người ta hút hít hay tiêm chích ma túy.

Nam diễn viên theo học một trường công lập tại Los Angeles nhưng không hề hứng thú với chuyện đến lớp. Thay vào đó, Leonardo DiCaprio thường xuyên năn nỉ mẹ đưa mình đến ghi danh tại các buổi thử vai.

Keanu Reeves trong bộ phim lãng mạn A Walk in the Clouds (1995). Ảnh: Fox.

Về phần Keanu Reeves, nam diễn viên sinh ra tại Beirut, Lebanon và chuyển tới Toronto, Canada từ năm 1970. Thời phổ thông, anh đã chuyển trường bốn lần. Khi ấy, Reeves quyết tâm theo đuổi sự nghiệp cầu thủ khúc côn cầu.

Nhưng rồi, tài tử tìm thấy niềm đam mê mới trong việc diễn xuất. Cùng với việc phải chuyển trường quá nhiều (trong đó, có một lần bị đuổi học), Keanu Reeves cuối cùng đã quyết định gác lại việc học để theo đuổi nghiệp diễn.

Thời điểm ấy, Reeves chưa phải công dân Mỹ. Nhưng nhờ việc cha anh sinh ra tại Hawaii, việc nhập cư của tài tử đã diễn ra suôn sẻ. Ba năm kể từ khi bỏ học, Reeves chuyển tới California và có vai diễn đầu tiên.

Khởi đầu trắc trở vì cái tên khó đọc, khó nhớ

Thời niên thiếu, DiCaprio từng cân nhắc lựa chọn theo đuổi ngành hải dương học. Tuy nhiên, dự định này đã không chiến thắng niềm đam mê diễn xuất. Vì cái tên khai sinh khó nhớ, Leonardo DiCaprio gặp khó khăn khi tìm kiếm một công ty đại diện chịu ký hợp đồng với mình.

Kéo theo đó, cơ hội diễn xuất của nam diễn viên cũng bị hạn chế. Thay vì đề cập tới diễn xuất, người ta bàn tán nhiều tới cái tên của Leonardo DiCaprio. Theo thông tin từ trang Biography, một công ty quản lý nghệ sĩ từng gợi ý DiCaprio đổi sang một cái tên khác dễ nhớ hơn, ví dụ như Lenny Williams, nhưng DiCaprio từ chối.

Leonardo DiCaprio và Kate Winslet trong Titanic (1997), bộ phim đưa tên tuổi hai diễn viên lên hàng ngôi sao. Ảnh: Fox.

Về phần Keanu Reeves, cái tên của anh không quá dài để nhớ, nhưng lại khó đọc và nghe quá dị biệt. Rất nhiều công ty quản lý nghệ sĩ gợi ý Reeves sử dụng nghệ danh. Đã có thời điểm, nam diễn viên đầu hàng trước yêu cầu này.

Theo Parade, Keanu Reeves từng muốn đổi tên thành Chuck Spadina vì cụm từ này dễ phát âm hơn. Tuy nhiên, công ty quản lý kiên quyết phản đối. Sau đó, Reeves tiếp tục nghĩ ra cái tên Templeton Page Taylor. May mắn thay, cho tới phút cuối, Keanu Reeves vẫn kiên định bước vào nghiệp diễn bằng cái tên cha sinh mẹ đẻ.

Sau 30 năm, Keanu Reeves và Leonardo DiCaprio đã chứng minh với Hollywood, và cả thế giới, rằng thành công đến từ năng lực chứ không phải một cái tên dễ nhớ.

Năm nay, Keanu Reeves sẽ tái ngộ khán giả trong The Matrix 4. Đây là phần mới nhất của loạt phim hành động giả tưởng gắn liền với sự nghiệp điện ảnh của tài tử 57 tuổi.

Trong khi đó, Leonardo DiCaprio đang bận rộn ghi hình cho bộ phim điện ảnh quy tụ nhiều tên tuổi hạng A tại Hollywood nhan đề Don’t Look Up. Sau đó, anh sẽ góp mặt trong dự án phim đắt đỏ Killers of the Flower Moon của đạo diễn gạo cội Martin Scorsese. Cả hai tác phẩm đều được phát hành trên các dịch vụ xem video trực tuyến.