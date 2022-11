Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid né tránh paparazzi

Cặp sao đeo khẩu trang, tìm mọi cách né tránh paparazzi khi bị phát hiện đi ăn tối chung tại một nhà hàng ở Mỹ.

Theo Page Six, sau bữa ăn chung cùng nhóm bạn tại Cipriani, New York (Mỹ), Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid bước ra khỏi nhà hàng vào tối 18/11. Đội ngũ an ninh cũng đi theo sát để bảo vệ cả hai.

Cặp sao không đi chung mà tách ra hai hướng. Tài tử Titanic mang áo khoác tối màu, đội mũ lưỡi trai và che kín mặt sau lớp khẩu trang. Trong khi đó, Gigi Hadid tỏ ra rạng rỡ và không đeo khẩu trang.

Khi bị cánh paparazzi phát hiện, người mẫu cũng vội vã dùng khăn ấm che mặt.

DiCaprio và Hadid đi ăn tối chung trong một nhà hàng ở Mỹ. Ảnh: Backgrid.

Dù nhiều lần hẹn hò, đi chơi chung, DiCaprio và Hadid chưa từng lên tiếng công khai mối quan hệ. Theo Cosmopolitan, người mẫu 27 tuổi không sẵn sàng công khai chuyện tình yêu với Leonardo DiCaprio vì không muốn làm tổn thương người yêu cũ - Zayn Malik.

Thời gian qua, truyền thông Mỹ đều cung cấp bằng chứng cho thấy sao phim Titanic hẹn hò siêu mẫu 27 tuổi. Hồi tháng 9, họ lộ ảnh đặt tay lên vai trò chuyện tại bữa tiệc ở New York. DiCaprio được phát hiện ở Milan, Italy vào cùng ngày Gigi trình diễn show Xuân/Hè 2023 của Versace vào tháng 10.

Theo US Weekly, sau chia tay Camila Morrone, Leo để mắt đến Gigi Hadid. Bà mẹ một con ban đầu không quan tâm, nhưng về sau dần mở lòng hơn với tài tử. Trong khi đó, People khẳng định Leo quyết tâm theo đuổi Gigi.

Gia đình Hadid chia làm nhiều luồng ý kiến quanh chuyện Gigi hẹn hò Leo. Bố mẹ Gigi - ông Mohamed và bà Yolanda - bày tỏ sự ủng hộ, khen ngợi ngôi sao nổi tiếng. Em trai Gigi là Anwar, thể hiện quan điểm trung lập. Tuy nhiên, Bella phản đối gay gắt.

Thông tin Gigi và Leo yêu nhau khiến truyền thông xôn xao, bởi tài tử nổi tiếng với "quy tắc" chỉ yêu phụ nữ dưới 25 tuổi. Trước đó, danh sách bạn gái của anh đều dưới 25 tuổi ở thời điểm yêu. Báo Anh từng ví von đây là "câu lạc bộ dưới 25". Trong khi ở hiện tại, người mẫu Gigi đã bước sang tuổi 27.