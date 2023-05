Leonardo DiCaprio từng bị minh tinh 'Người Sắt' từ chối hẹn hò

Trong tập podcast Call Her Daddy ngày 3/5, người dẫn chương trình Alexandra Cooper hỏi minh tinh Gwyneth Paltrow về các mối quan hệ ở Hollywood, đặc biệt là với sao phim Sói già phố Wall.

Paltrow thừa nhận từng được Leo tán tỉnh nhưng cô không đồng ý hẹn hò vì tai tiếng của tài tử. Cô chia sẻ: "Không, tôi chưa bao giờ hôn Leo. Bạn biết đấy, anh ấy đã sống buông thả từ năm 19 tuổi".

Cách nay hơn hai thập kỷ, cặp sao từng được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau. DiCaprio khi đó được nhận xét già dặn khi đứng cạnh ngôi sao hơn anh 2 tuổi. Có tin đồn họ yêu nhau nhưng người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận.

Cũng trong buổi trò chuyện, Paltrow phủ nhận hôn bạn diễn Johnny Depp trong phim Mortdecai, song ca ngợi Ben Affleck và Brad Pitt là hai người đàn ông hôn giỏi.

"Để nhận xét ai giỏi hơn thật sự khó khăn. Brad Pitt khiến tôi cảm nhận như thể anh ấy là tình yêu mãnh liệt của đời mình. Cả hai có sự kết nối chặt chẽ", minh tinh bày tỏ.

Paltrow bắt đầu hẹn hò với Pitt vào năm 1994, sau khi gặp nhau trên phim trường Seven. Nhớ lại mối quan hệ của họ, Paltrow nói rằng đó là "tình yêu sét đánh. Thật điên rồ". Năm 1996, hai người đính hôn nhưng đến năm 1997, trước khi bước vào lễ đường, họ chia tay.

Sau đó, cô qua lại với Affleck. Insider từng gọi họ là cặp tình nhân quyền lực nhất Hollywood.

Trải qua mối tình với các tài tử nổi tiếng, Paltrow quyết định kết hôn với Chris Martin, thủ lĩnh nhóm Coldplay, vào năm 2003. Cặp sao có một con gái Apple (18 tuổi) và con trai Moses (17 tuổi), Tuy nhiên, hơn một thập kỷ làm vợ chồng, họ quyết định đường ai nấy đi.

Paltrow hiện sống hạnh phúc bên nhà biên kịch Bradley Douglas Falchuk.

