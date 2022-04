Leonardo DiCaprio từ chối vai Spider-Man ngay khi đọc kịch bản

Đạo diễn ‘Spider-Man: No Way Home’ rút khỏi dự án của Marvel

Đạo diễn Jon Watts quyết định rời ghế chỉ đạo dự án phim về Bộ tứ siêu đẳng do Marvel Studios sản xuất. Anh là nhà làm phim đứng sau thành công của “Spider-Man: No Way Home”.