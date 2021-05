Leonardo DiCaprio trong phim 200 triệu USD của Martin Scorsese

Hình ảnh đầu tiên của Leonardo DiCaprio và Lily Gladstone trong bộ phim “Killers of the Flower Moon” được tiết lộ.

Ngày 5/10, New York Post đã tiết lộ hình ảnh đầu tiên của tài tử Leonardo DiCaprio và bạn diễn Lily Gladstone trên phim trường Killer of the Flower Moon. Đây tác phẩm mới, với chi phí sản xuất lên tới 200 triệu USD của đạo diễn gạo cội Martin Scorsese. Phim do Apple Original Film đầu tư sản xuất và phát hành trên nền tảng trực tuyến của hãng.

Leonardo DiCaprio và Lily Gladstone trong một cảnh quay của Killers of the Flower Moon. Ảnh: NYP.

Killers of the Flower Moon lấy bối cảnh bang Oklahoma, Mỹ vào thập niên 1920. Tác phẩm tập trung làm sáng tỏ những bí ẩn xoay quanh chuỗi án mạng nhắm vào các thành viên của Osage Nation - một bộ lạc bản địa giàu có - nhằm chiếm đoạt của cải. Chuỗi tội ác này, gây ra bởi những người da trắng, được lịch sử gọi tên Reign of Terror (Triều đại khủng bố).

DiCaprio thủ vai Ernest Burkhart và Gladstone hóa thân thành Mollie Burkhart. Cả hai đều là những nhân vật có thật trong lịch sử. Ernest Burkhart thuộc nhóm người da trắng nhập cư, tới quận Osage, Texas để tìm kiếm việc làm tại các mỏ dầu. Mollie là một phụ nữ từ bộ lạc Osage đã phải lòng Ernest và trao thân gửi phận cho anh.

Trong khi DiCaprio là gương mặt thân quen của điện ảnh thế giới từ thập niên 1990, Lily Gladstone mới bén duyên điện ảnh từ năm 2012. Cô là người gốc Montana với tổ tiên da đỏ Blackfeet và Nez Perce. Nữ diễn viên được biết đến qua các vai diễn trong Winter in the Blood (2013), Billions (2016), Certain Women (2016) và First Cow (2019).

Kịch bản Killers of the Flower Moon được biên kịch kỳ cựu Eric Roth xây dựng từ nội dung cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả David Grann. Dàn diễn viên của phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Robert De Niro, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers...