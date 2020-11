Leonardo DiCaprio, The Rock kiếm hàng triệu USD giữa đại dịch thế nào?

Khi rạp phim điêu đứng, thị trường truyền hình trực tuyến trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Trong khi hệ thống rạp chiếu phim toàn cầu đang đứng trước sự khủng hoảng lớn và chưa tìm thấy lối ra, thị trường điện ảnh trực tuyến lại sôi động hơn bao giờ hết.

Xu thế này khiến các ngôi sao hạng A như Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gardot, Meryl Streep liên tiếp ký hợp đồng tham gia các dự án gốc của nhiều công ty kinh doanh dịch vụ xem video trực tuyến.

Sao hạng A nhảy vào thị trường trực tuyến

Mới đây, thông tin về việc Netflix mời một loạt sao hạng A tham gia bộ phim khoa học giả tưởng hài Don’t Look Up của đạo diễn Adam McKay khiến những người say mê điện ảnh không khỏi bất ngờ.

Dự án được Adam McKay công bố từ đầu năm với cái tên hạng A duy nhất là Jennifer Lawrence và Rob Morgan với kinh phí khoảng 70 triệu USD .

Tới tháng 10, trên trang Twitter, Netflix chính thức công bố dàn diễn viên của Don’t Look Up với loạt tên tuổi hàng đầu Hollywood gồm: Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Matthew Perry và Ariana Grande.

Ngoài Ariana Grande với hai giải Grammy, các diễn viên tham gia Don't Look Up đều bỏ túi không ít đề cử cũng như tượng vàng Oscar. Ảnh: Outnow.

Để có được Leonardo DiCaprio trong dàn diễn viên chính (anh được dự đoán sẽ sánh vai cùng Jennifer Lawrence trong hai vao chính), Netflix chắc chắn đã phải chi một số tiền không nhỏ. Cộng thêm những cái tên hạng A còn lại trong bản danh sách, kinh phí ban đầu mà kênh truyền hình trực tuyến đầu tư vào bộ phim hẳn đã lớn gấp con số 70 triệu USD nhiều lần.

Nhưng Netflix đủ tự tin để làm như vậy, khi dịch vụ xem phim trực tuyến này ghi nhận lượt đăng ký mới tăng đột biến trong mùa dịch. Chưa kể, đây cũng là chiến lược của Netflix khi cạnh tranh với những ông lớn khác cũng đang đổ tiền vào các dự án mới nhằm tranh giành thị phần.

Nếu như trước đây, Leonardo DiCaprio có thể sẽ từ chối các dự án đến từ dịch vụ trực tuyến, nhưng kể từ khi Netflix rót 175 triệu USD để Martin Scorsese để sản xuất The Irishman (2019), ngôi sao hạng A dường như đã nhận ra đây là xu thế tất yếu cho sự phát triển của điện ảnh trong tương lai.

Điều này được khẳng định một lần nữa khi dự án mới anh hợp tác với Martin Scorsese và Robert DeNiro, Killers of the Flower Moon, do Paramount sản xuất gặp khó khăn khi cần kinh phí quá cao. Dự án chỉ được bật đèn xanh khi AppleTV+ đầu tư số tiền lên đến 200 triệu USD , đổi lấy quyền phát hành trực tuyến tựa phim và khi Paramount giữ bản quyền phân phối tác phẩm ở rạp chiếu trên toàn cầu.

Con số 200 triệu USD cho một dự án phim phát hành trực tuyến được xác nhận là cao kỷ lục. Phải cần đến ba cái tên lừng lẫy: Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese và Robert DeNiro cùng tụ họp trong một dự án mới đủ sức thuyết phục Apple chi ra khoản tiền khổng lồ như vậy.

Về phần Leonardo DiCaprio, trong năm 2021, anh có tới hai bộ phim bom tấn. Và cả hai đều được phát hành trực tuyến.

Cùng với Leo là Meryl Streep. “Nữ diễn viên vĩ đại nhất còn sống” không đợi đến Don’t Look Up mới bước chân vào thế giới của truyền hình trực tuyến. Bà đã ký hợp đồng góp mặt trong nhiều dự án phát hành trên không gian mạng khác như phim chính kịch The Laundromat (2019) của Netflix và phim hài Let Them All Talk (2020) của đạo diễn Steven Soderbergh sắp phát hành trên HBO.

Mùa Giáng sinh năm nay, Meryl Streep cùng Nicole Kidman, James Corden và Kerry Washington sẽ xuất hiện trong bộ phim nhạc kịch The Prom của đạo diễn Ryan Murphy. Tác phẩm được Netflix rót vốn sản xuất không chỉ tham gia vào cuộc đua giành thị phần khán giả mùa Giáng Sinh mà còn được kỳ vọng là một trong những ứng cử viên của mùa giải Oscar năm sau.

Những cái tên hạng A khác nhảy vào thị trường dịch vụ trực tuyến là Dwayne Johnson, Ryan Reynolds và Gal Gadot với Red Notice - bộ phim hành động hài kể về một đặc vụ Interpol săn lùng nữ quái bị truy nã gắt gao nhất thế giới.

Red Notice được dự đoán là phi vụ làm ăn một vốn bốn lời của Netflix. Ảnh: Instagram.

Đây là một phi vụ đầu tư mang lại cho Netflix lợi ích về cả hình ảnh và thương hiệu. Số tiền lớn đầu tư vào dàn sao sẽ mang về cho họ một lượng lớn người dùng mới từ tập fan của ba ngôi sao đình đám. Những bức ảnh hậu trường Red Notice được các ngôi sao chia sẻ trên trang cá nhân đều có lượng tương tác cực lớn và tăng sức hút cho dự án.

Don’t Look Up và Red Notice là những dự án lớn nhất Netflix từng sản xuất. Trước đó, hãng đã hợp tác với Ryan Reynolds thực hiện dự án 6 Underground, một trong những phim hành động bom tấn có lượt xem nhiều nhất năm 2019 và dự định được sản xuất phần tiếp theo. Năm 2021, bên cạnh Red Notice, Netflix cũng hợp tác với Ryan Reynolds và đạo diễn Shawn Levy trong một dự án lớn khác thể loại hành động, khoa học giả tưởng về đề tài du hành thời gian.

Kỷ lục mua bán phim trực tuyến

Trong khi hệ thống rạp chiếu ở Bắc Mỹ và nhiều nước lớn đều đóng băng vì đại dịch và doanh thu phòng vé sụt giảm nghiêm trọng, các hãng phim chỉ có thể lùi lịch phát hành bom tấn của họ. Với các dự án hạng trung hoặc nhỏ, con đường tiếp cận khán giả duy nhất còn lại là các dịch vụ trực tuyến.

Ngay từ khi mới bùng dịch ở Bắc Mỹ, nhiều dự án đã cắt ngắn thời gian trụ rạp để phát trực tuyến qua dịch vụ xem phim theo yêu cầu như The Invisible Man, Onward, Emma... Một số dự án lớn khác thì bán trực tiếp cho các nền tảng video trực tuyến để thu hồi kinh phí hoặc tránh tồn đọng vốn.

Vào đầu hè, Sony Pictures đã lên kế hoạch phát hành bộ phim về Thế Chiến II Greyhound do Tom Hanks viết kịch bản và đạo diễn vào ngày 7/5. Tuy nhiên, do đại dịch bùng phát và không thể lùi lịch chiếu như nhiều bom tấn khác, hãng đã bán tác phẩm cho Apple TV+ để phát hành trực tuyến vào ngày 19/6 với mức giá thỏa thuận 70 triệu USD .

Kế hoạch phát hành trực tuyến Greyhound là nước đi thức thời của Sony. Ảnh: Sony.

Bản thân Sony vẫn giữ quyền phát hành Greyhound ở hệ thống rạp chiếu một số nước khác. Với kinh phí khoảng 50 triệu USD , phản ứng nhanh nhạy của Sony Pictures với phim của Tom Hanks giúp họ hòa vốn, thậm chí, có lãi.

Netflix mua lại bản quyền bộ phim chính kịch mang màu sắc chính trị The Trial of the Chicago 7 của biên kịch, đạo diễn Aaron Sorkin và phim lãng mạn hài The Lovebirds từ Paramount với số tiền thỏa thuận không được tiết lộ. Sự thức thời giúp Netflix có thêm một tựa phim tốt cho cuộc đua tranh mùa giải cuối năm khi The Trial of the Chicago 7 nhận được những phản hồi tích cực từ giới phê bình và thông điệp của bộ phim vẫn mang tính thời sự trong bối cảnh nước Mỹ ngày nay.

Bộ phim phiêu lưu Arthur the King do hãng Lionsgate sản xuất với vai chính được giao cho Mark Wahlberg và Without Remorse - dự án hấp dẫn dựa trên tiểu thuyết ăn khách của Tom Clancy có sự góp mặt của Michael B. Jordan, Jamie Bell, Cam Gigandet đã được Amazon mua bản quyền phát hành trực tuyến vào đầu năm sau.

Kỷ lục mua bán bản quyền phát hành trực tuyến tác phẩm điện ảnh tính đến thời điểm hiện tại có lẽ thuộc về phim hài Coming 2 America. Tác phẩm được Paramount chuyển nhượng cho Amazon với thỏa thuận trị giá lên tới 125 triệu USD .

Coming 2 America là phần tiếp theo của phim hài kinh điển Coming to America (1988) - tác phẩm làm nên tên tuổi của ngôi sao da màu Eddie Murphy, biến anh thành diễn viên hài đắt giá trong các thập kỷ sau đó.

Thành công của Coming to America (1988) giúp Paramount Pictures bán được hậu truyện của phim cho Amazon với giá hời. Ảnh: IMDb.

Trong bộ phim gốc, Murphy đóng vai hoàng tử Akeem của một quốc gia giả tưởng ở châu Phi. Anh cùng cùng với người hầu đến New York để thoát khỏi một cuộc hôn nhân sắp đặt và tìm một người phụ nữ thông minh sẽ đến với anh ta vì tình yêu chứ không phải tiền bạc hay mai mối. Bộ phim do đạo diễn John Landis thực hiện thu về gần 300 triệu USD từ số kinh phí khoảng 39 triệu USD .

Trong phần 2, Murphy tiếp tục thủ vai Akeem, nay là một vị vua, tiếp tục đến Mỹ và phát hiện ra mình có một cậu con trai chưa từng biết mặt.

Nhờ sự phục hưng của Eddie Murphy trong một vài dự án gần đây và chất lượng phần hậu truyện vẫn được duy trì, Amazon quyết định bỏ số tiền lớn để giành quyền phát hành Coming 2 America trên dịch vụ Amazon Prime ngày 18/12.

Tin tức về con số thương lượng cao kỷ lục để giành quyền phát hành trực tuyến bộ phim Coming 2 America giữa Paramount và Amazon được công bố chỉ một ngày sau khi Walt Disney, hãng phim khổng lồ sở hữu 40% doanh thu phòng vé nội địa năm ngoái, tuyên bố cơ cấu lại hoạt động kinh doanh theo hướng ưu tiên phát hành trực tuyến phim mới trên dịch vụ Disney+.

Kết quả thử nghiệm của họ với Mulan hồi cuối hè chưa được công bố, nhưng có vẻ như Disney sẽ tiếp tục phát hành trực tuyến các dự án sắp tới nếu tình hình đại dịch vẫn chưa được kiểm soát ở Bắc Mỹ và các thị trường lớn khác trên thế giới.

Đó có lẽ cũng là xu thế chung về trong tương lai của nhiều hãng phim lớn khác của các ông lớn Hollywood khi Warner Bros. thừa nhận thất bại với phép thử thị trường mang tên Tenet của Christopher Nolan. Bom tấn chỉ đạt mức doanh thu khiêm nhường 52 triệu USD sau gần hai tháng phát hành tại thị trường Bắc Mỹ.

Khi mùa phim lễ hội đang tới gần - thời điểm khán giả đến rạp nhiều thứ hai sau mùa phim hè, vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu tích cực nào cho thấy rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ sẽ sớm phục hồi.

Hệ thống rạp chiếu lớn thứ hai ở Bắc Mỹ là Regal Cinemas đang đóng cửa gần như toàn bộ 536 cụm rạp ở Mỹ một lần nữa, trong khi hệ thống rạp lớn nhất - AMC Theatre - thừa nhận có thể họ sẽ cạn vốn vào cuối năm nay.