Leonardo DiCaprio sau khi chia tay bạn gái

Nguồn tin từ Page Six cho biết Leonardo DiCaprio thường xuyên hội họp với bạn bè kể từ khi chia tay bạn gái 24 tuổi.

Theo Page Six, kể từ khi chia tay bạn gái Camila Morrone, Leonardo DiCaprio thường xuyên tiệc tùng với bạn bè, trong khi người yêu cũ của nam diễn viên đang nghỉ dưỡng ở St. Tropez với mẹ.

Nguồn tin nói với Page Six: "Leo đã ra ngoài tiệc tùng hàng đêm. Anh đi chơi với thành viên trong đoàn phim cũ và một số cô gái". Ngoài ra, tài tử Don't Look Up còn được nhìn thấy dạo biển cùng nhiều người bạn ở bãi biển Malibu.

Leonardo DiCaprio được cho là đã chia tay bạn gái 24 tuổi. Ảnh: Backgrid.

DiCaprio sở hữu khu nghỉ dưỡng ở Malibu trị giá 13,75 triệu USD . Ngoài ra, anh còn có bất động sản trị giá 10 triệu USD trên bãi biển Carbon, nơi mà giới truyền thông gọi là bãi biển tỷ phú dành cho những cư dân giàu có.

Người trong cuộc cho biết việc chia tay của DiCaprio được công khai hồi đầu tuần: "Tôi thấy hơi kỳ lạ khi DiCaprio ở Malibu trong khi Camila lại xuất hiện ở St. Tropez".

Nguồn tin của Page Six cho biết Leonardo DiCaprio và Camila Morrone chia tay sau 4 năm hẹn hò. Họ không chụp ảnh cùng nhau kể từ đầu tháng 7. Thông tin hai ngôi sao chia tay bùng phát trong nhiều tháng qua. Hồi tháng 5, tài tử Titanic được nhìn thấy an ủi bạn gái sau khi tranh luận.

Theo nguồn tin độc quyền từ E! News, Leonardo DiCaprio và Camila Morrone chia tay do khoảng cách địa lý. Những năm qua, họ cố gắng sắp xếp thời gian giữa lịch trình bận rộn để bên nhau. Dù vậy, DiCaprio và Morrone vẫn di chuyển liên tục. Điều này khiến hai người phải xem xét lại mối quan hệ.

Leonardo DiCaprio và Camila Morrone thời còn hạnh phúc. Ảnh: The Image Direct.

"Khoảng cách chính là vấn đề", nguồn tin nhấn mạnh. Người này cũng cho rằng Leonardo DiCaprio và người mẫu có khả năng tái hợp nhưng không phải lúc này.

Trước đó, Us Weekly cũng ám chỉ Morrone bận quay phim suốt mùa hè. DiCaprio tham gia nhiều sự kiện và kỳ nghỉ cùng bạn bè, hoàn toàn không có bóng dáng Morrone.

Thông tin Leonardo DiCaprio chia tay Camila Morrone đang là đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ ra điểm trùng hợp kỳ lạ trong các mối quan hệ tình cảm của Leonardo từ trước đến nay. Những bạn gái của DiCaprio đều dưới 25 tuổi ở thời điểm yêu nam diễn viên. Trang Daily Mail ví von đó là "câu lạc bộ dưới 25".