Leonardo DiCaprio quyết tâm theo đuổi người mẫu Gigi Hadid

Sau chia tay Camila Morrone, Leonardo DiCaprio yêu Maria Beregova, và gần đây vướng tin theo đuổi người mẫu Gigi Hadid.

Ngày 13/9, nguồn tin độc quyền của Us Weekly xác nhận Leonardo DiCaprio tiệc tùng cùng Gigi Hadid trong bữa tiệc sau New York Fashion Week. Bộ đôi được kể đã trò chuyện với nhau vui vẻ, thu hút sự chú ý của mọi người.

Một nhân chứng cho biết Leo và siêu mẫu ngồi cùng bạn. Buổi tiệc còn có sự tham dự của vận động viên olympic Venus Williams và cầu thủ bóng rổ Ben Simmons. Tuy nhiên, người này không tiết lộ tên sự kiện.

Sau lần gặp mặt chung gần đây, Hadid xuất hiện trên thảm đỏ Lễ trao giải Truyền thông Thời trang của Daily Front Row tại New York. Cùng thời điểm, DiCaprio được nhìn thấy đạp xe ở Manhattan.

Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid tiệc tùng cùng nhau. Ảnh: Us Weekly.

Trước đó, ngày 7/9, US Weekly đưa tin sao phim Once Upon a Time... In Hollywood quan tâm tới siêu mẫu Mỹ. Dường như ngôi sao 47 tuổi muốn hẹn hò chân dài 27 tuổi, nhưng cô tỏ vẻ không bận tâm.

Nguồn này viết: "Leo thực sự để mắt tới Gigi nhưng cô ấy lại không quan tâm. Họ là bạn và cô ấy không muốn có gì đó lãng mạn vào lúc này".

Tuy nhiên, tờ People khẳng định Leo đang "quyết tâm theo đuổi Gigi", và nam diễn viên nảy sinh cảm mến với người đẹp nổi tiếng đã một tháng.

Người trong cuộc hiện chưa lên tiếng chia sẻ về chuyện này.

Leonardo DiCaprio và bạn gái cũ Camila Morrone. Ảnh: USA Today.

Thông tin Leo để mắt đến bà mẹ một con Gigi Hadid rộ lên sau khi anh chia tay người mẫu Camila Morrone. Cặp sao đường ai nấy đi sau gần 5 năm gắn bó. Theo nguồn tin E! News, lý do nằm ở khoảng cách địa lý, lịch trình công việc bận rộn.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng DiCaprio nổi tiếng đào hoa và không muốn kết hôn. Dư luận chỉ ra điểm trùng hợp kỳ lạ trong các mối quan hệ tình cảm của Leonardo từ trước đến nay. Những bạn gái của tài tử đều dưới 25 tuổi ở thời điểm yêu. Trang Daily Mail ví von đó là "câu lạc bộ dưới 25".