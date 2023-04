Leonardo DiCaprio phải lòng MC show hẹn hò

Theo The Sun, Leonardo DiCaprio gửi hoa hồng tặng Maya Jama sau khi cả hai được bạn bè giới thiệu đến với nhau. Ở tuổi 29, Jama là cô gái trên 25 tuổi đầu tiên DiCaprio hẹn hò trong nhiều năm qua.

Nguồn tin tiết lộ: "Leo và Maya từng dự tiệc chung vào tháng 2 ở London (Anh), trước khi dành thời gian cho nhau tại New York (Mỹ) hồi tháng trước".

Nhân chứng cho hay, cặp sao từng tiệc tùng hai đêm liên tiếp ở London, trong khuôn khổ liên quan đến giải thưởng BAFTA. Sau đó, sao phim Titanic và Jama gắn bó nhiều hơn qua những buổi tối đi chơi lãng mạn quanh New York.

Hồi tháng trước, cả hai được paparazzi chụp ảnh đi chơi cùng những người bạn ở câu lạc bộ Le Piaf (Paris, Pháp). Họ được cho là đang lên kế hoạch ở cạnh nhau nhiều hơn.

"Maya và Leo thường xuyên giữ liên lạc. Gần đây, cả hai đều kết thúc mối quan hệ lâu dài nên không vội vã đòi hỏi bất kỳ điều gì trong cuộc tình mới. Họ giữ tinh thần vui vẻ, xem tình cảm tiến triển thế nào. Maya và bạn trai sống ở hai quốc gia khác nhau, cô ấy từng yêu xa nên hiểu chuyện đó thật khó khăn", nguồn tin nói thêm.

Đại diện của DiCaprio và Jama chưa lên tiếng về thông tin hẹn hò.

Page Six đưa tin tháng 8/2022, MC người Anh hủy hôn ước với cầu thủ bóng rổ Ben Simmons sau một năm bên nhau. Trước đó, cô có mối tình kéo dài 4 năm với rapper Stormzy.

Trong khi đó, hậu chia tay Camila Morrone, tài tử giành chiến thắng giải Oscar liên tục xuất hiện bên các bóng hồng gợi cảm. Tuy nhiên, những chuyện tình của anh đều diễn ra chóng vánh.

Gần nhất, Us Magazine xác nhận DiCaprio và người mẫu Gigi Hadid đã chấm dứt tình cảm sau vài tháng gặp gỡ, hẹn hò. "Cảm xúc của họ nhạt dần một cách tự nhiên. Gigi và Leo không còn được nhìn thấy xuất hiện chung nữa", người này tiết lộ.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.