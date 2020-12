Leonardo DiCaprio lộ bụng mỡ khi đi dạo cùng bạn gái

Tài tử “The Revenant” cùng bạn gái Camila Marone đưa thú cưng đi dạo tại công viên ở California (Mỹ).

Theo Daily Mail, hôm 23/12 (giờ Mỹ), Leonardo DiCaprio và bạn gái Camila Marone đi dạo cùng thú cưng ở Malibu (California, Mỹ). Hai người đưa chú cún tới khu công viên dành riêng cho loài chó.

Tài tử 46 tuổi mặc trang phục thể thao giản dị, đi giày bệt màu nâu và đội mũ bóng chày màu xanh - trắng. Áo thun ôm sát làm lộ phần bụng lớn và thân hình "phá tướng" của DiCaprio.

Leonardo DiCaprio và bạn gái đưa chó cưng đi dạo ở công viên hôm 23/12. Ảnh: BackGrid.

Nguồn tin của ET Online cho biết cặp sao ngày càng gắn bó. "Camila là cô gái trong mộng của anh ấy. Cô ấy trẻ trung, ngọt ngào, giản dị và dễ tính. Cô ấy hòa thuận với gia đình anh ấy, còn nam diễn viên cũng hợp tính với người nhà của bạn gái", Daily Mail dẫn lại lời nguồn tin.

Leonardo DiCaprio và bạn gái bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2017, sau khi anh chia tay người mẫu Nina Agdal. Camila Marone sinh năm 1997, tức khoảng thời gian bom tấn Titanic của tài tử trình làng. DiCaprio thậm chí còn lớn hơn mẹ của Marone một tuổi.

Thời gian đầu, người mẫu 9X bị cho là ham danh tiếng, tiền bạc khi hẹn hò tài tử lớn hơn mình đến 23 tuổi. Gần đây, chân dài quốc tịch Argentina đã đưa bạn trai về ra mắt mẹ mình.

Tài tử 46 tuổi và bạn gái thường bị bắt gặp cùng dạo chơi ở công viên.

Là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Hollywood, nhưng Leonardo DiCaprio và bạn gái không có thói quen vui chơi ở những nơi đắt đỏ hay tiêu tiền vào các bữa tiệc xa hoa. Cánh săn ảnh thường bắt gặp hai người đi dạo và làm những việc lặt vặt như bất cứ cặp tình nhân bình thường nào.

Trong ba năm hẹn hò, DiCaprio và ban gái chỉ cùng nhau dự sự kiện đúng một lần duy nhất. Camila Marone đã đồng hành cùng bạn trai tại lễ trao giải Oscar 2020, khi anh nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong Once Upon a Time in Hollywood (2019).