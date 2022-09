Leonardo DiCaprio khuyên Timothée Chalamet tránh xa ma túy và Marvel

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ngôi sao của "Call Me by Your Name" đã tiết lộ bài học giá trị mà đàn anh chia sẻ với mình khi cả hai làm việc chung trước đó.

Hai diễn viên trước đó đã đóng chung trong phim truyền hình về ngày tận thế của Adam McKay, Don't Look Up (2021). Tham dự phỏng vấn gần đây với tạp chí Vogue của Anh, tài tử 26 tuổi đã tiết lộ những lời khuyên mà DiCaprio dành cho mình khi họ gặp nhau lần đầu vào năm 2018.

“Nói không với ma túy, và nói không với siêu anh hùng”, DiCaprio chia sẻ với Timothée.

Thực tế, ngôi sao của The Revenant là ví dụ điển hình của một diễn viên danh tiếng không để ma túy hủy hoại cuộc đời mình. Bên cạnh đó, anh cũng không nhận lời tham gia bất cứ bộ phim siêu anh hùng nào xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất.

Với Leonardo, điều đó là không cần thiết vì màn trình diễn xuất sắc với vai Jack Dawson trong Titanic (1997) đã làm bùng nổ tên tuổi của anh trên toàn thế giới hay The Revenant (2015) cũng đã mang lại tượng vàng Oscar danh giá mà người hâm mộ anh hằng mong đợi.

Timothée sở hữu vẻ đẹp của "tượng thần Hy Lạp cổ đại", được ví như DiCaprio thời trẻ.

Giống như DiCaprio, Timothée cũng từng nhập vai các nhân vật sử dụng ma túy trong một số bộ phim như Hot Summer Nights (2017) và Beautiful Boy (2018). Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào về việc nam diễn viên triển vọng này sử dụng ma túy ngoài đời thực.

Anh cũng không cần phải tham gia những dự án siêu anh hùng đình đám của Marvel hay DC để có thể đạt được thành tựu và danh tiếng như hiện tại.

Thành công của Timothée là kết quả của tài năng thiên bẩm và sự nỗ lực, chăm chỉ trong ngành công nghiệp điện ảnh khắc nghiệt của Hollywood. Những tác phẩm xuất sắc của anh bao gồm các bộ phim được đề cử giải Oscar như Call Me by Your Name (2017), Lady Bird (2017) và Little Women (2019).

Gần đây nhất, Timothée Chalamet đã trở thành người đàn ông đầu tiên xuất hiện độc lập trên trang bìa Vogue Anh trong lịch sử 106 năm của tờ tạp chí này. Tổng biên tập Edward Enninful cho biết ông đã chờ đợi "thời điểm vàng” này từ rất lâu và khi ông cùng cộng sự cân nhắc một gương mặt để xuất hiện solo trên bìa tạp chí, cái tên đầu tiên và duy nhất xuất hiện chỉ có thể là Timothée.

Timothée xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vouge của Anh.

Kể từ khi bom tấn “arthouse độc lập” Call Me by Your Name gây bão toàn cầu, thành công của nam diễn viên trẻ không ngừng tiến xa trên bản đồ điện ảnh đương đại. Từ một diễn viên ít người nhớ mặt thuộc tên, Timothée trở thành biểu tượng của điện ảnh và thời trang thế hệ mới. Anh được giới phê bình lẫn khán giả đánh giá cao và dự kiến sẽ trở thành người kế nhiệm ngai vàng của những tên tuổi lừng lẫy thế hệ trước như Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Johnny Depp hay Brad Pitt.

Lời khuyên chân thành của DiCaprio dành cho Timothée Chalamet là điều mà tất cả các diễn viên trẻ thuộc thế hệ mới nên học hỏi để tránh gặp rắc rối và có một sự nghiệp thành công ở kinh đô Hollywood khắc nghiệt.