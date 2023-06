Leonardo DiCaprio gặp gỡ Gigi Hadid nhưng không tái hợp

Ngày 9/6, nguồn tin độc quyền của People tiết lộ Leonardo DiCaprio thường xuyên gặp gỡ Gigi Hadid vào thời gian này. Tuy nhiên, cặp sao không tái hợp. "Chẳng có quyết định nghiêm túc nào giữa cả hai. Gigi chỉ gặp Leo khi có thể", người này nói.

Người mẫu 28 tuổi được cho là thích sự chú ý của Leo và đi chơi cùng tài tử. Tuy nhiên, mọi thứ dừng ở đó. Họ được bắt gặp đi cùng nhau vì có chung một hội bạn ưa tụ tập.

Về tình trạng mối quan hệ hiện tại của Hadid, nguồn tin nói: "Gigi độc thân và rất hạnh phúc với cuộc sống của mình". Người mẫu đang trải qua mùa hè tuyệt vời bên bé Khai - con của cô và tình cũ Zayn Malik. Họ vẫn chia đều thời gian chăm sóc nhóc tỳ 2 tuổi.

Xác nhận trên được đưa ra sau khi Page Six đăng loạt ảnh sao phim Titanic và Hadid cùng xuất hiện tại nhà hàng ở London (Anh) hôm 6/6. Cả hai còn đang lưu trú tại Chiltern Firehouse, khách sạn 5 sao ở trung tâm London.

Hồi tháng 5, các tay paparazzi bắt gặp Leo và tình cũ rời nhà hàng Cipriani Downtown ở Manhattan (Mỹ). Lần khác vào tháng 3, People đưa tin cặp sao nổi tiếng ở bên cạnh nhau trong bữa tiệc do Darren Dzienciol và Richie Akiva tổ chức, trước lễ trao giải Oscar lần thứ 95.

Việc xuất hiện liên tiếp cùng nhau khiến họ vướng tin đồn tái hợp. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng về chuyện này.

Theo Us Magazine, DiCaprio và chân dài 28 tuổi có khoảng thời gian ngắn qua lại, nhưng nhanh chóng chấm dứt tình cảm vì khác biệt quan điểm sống. Thêm nữa, họ chưa bao giờ xác định đi với nhau lâu dài.

Trong khi Hadid phải dành nhiều thời gian chăm sóc con nhỏ, nam chính Revenant đam mê tiệc tùng và thích gặp gỡ nhiều người.

