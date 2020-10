Leonardo DiCaprio đóng phim cùng Jennifer Lawrence

Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence là hai trong số những cái tên hạng A sẽ góp mặt trong tác phẩm “Don’t Look Up” của nhà làm phim Adam McKay.

Hồi tháng 2, truyền thông đưa tin nữ diễn viên Jennifer Lawrence sẽ hợp tác cùng biên kịch kiêm đạo diễn Adam McKay thực hiện dự án phim hài về ngày tận thế có tên Don’t Look Up.

Ngày 14/10, Cinema Blend đưa tin nhà phát hành đã hé lộ danh sách diễn viên góp mặt trong dự án với nhiều cái tên hạng A.

Cùng xuất hiện với Jennifer Lawrence trong Don’t Look Up là Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Rob Morgan, và Tomer Sisley. Thông tin được công bố trong một bài đăng trên trang Twitter chính thức của Netflix.

Ảnh chụp màn hình thông báo trên Twitter của Netflix. Ảnh: Twitter.

Don’t Look Up do Adam McKay tự xây dựng kịch bản, sản xuất và đạo diễn. Đây là phim điện ảnh tiếp theo của McKay sau Vice (2018).

Nội dung phim xoay quanh một nhóm nhà thiên văn học tay mơ phát hiện Trái Đất sắp bị nghiền nát bởi thiên thạch khổng lồ. Họ lên kế hoạch thực hiện một chuyến đi đường dài nhằm mục đích cảnh báo nhân loại về hiểm họa sắp tới.

Adam McKay là nhà làm phim ủng hộ mạnh mẽ phong trào chống biến đổi khí hậu. Don’t Look Up có thể là ẩn dụ cho các thảm họa thiên nhiên ập đến ngày một dồn dập cũng như nỗ lực không mệt mỏi của những nhà hoạt động môi trường trong việc nâng cao ý thức của con người về thực trạng này.

Theo Deadline, phần lớn tài tử, minh tinh được điểm tên trong bài đăng của Netflix ít nhiều đều có động thái cho thấy mình sẽ góp mặt trong dự án từ nhiều tháng qua. Điều gây bất ngờ nhất khi tin tức được xác nhận lại là sự xuất hiện của Leonardo DiCaprio.

Nguồn tin cho biết dù thích thú, nam diễn viên từng gặp không ít khó khăn để có thể góp mặt trong cả Don’t Look Up và Killers of the Flower Moon của đạo diễn Martin Scorsese vì hai dự án được triển khai đồng thời. Thông báo mới của Netflix gián tiếp khẳng định DiCaprio đã sắp xếp ổn thỏa công việc.

Hiện, chưa rõ vai trò mà dàn sao hạng A sẽ đảm nhận trong Don’t Look Up. Tuy nhiên, dàn diễn viên chính đã trở thành bảo chứng chất lượng, cũng như mức độ ăn khách của loạt phim một khi được phát hành trên Netflix. Don’t Look Up được kỳ vọng lên sóng vào nửa cuối 2021.