Leonardo DiCaprio đón năm mới cùng người mẫu kém 25 tuổi

Leonardo DiCaprio và Victoria Lamas bên nhau 4 lần trong chưa đầy một tháng. Điều này khiến nghi vấn cặp diễn viên hẹn hò càng có thêm cơ sở để khẳng định.

Page Six đưa tin vào ngày đầu năm 2023 (giờ Mỹ), Leonardo DiCaprio được nhìn thấy đi chơi cùng nữ diễn viên Victoria Lamas ở St. Barts, miền Tây nước Pháp. Nguồn tin nói cặp sao tiệc tùng trên du thuyền. Tài tử Tobey Maguire - bạn thân của Leo - cũng góp mặt.

"Việc này làm dấy lên tin đồn về mối quan hệ lãng mạn giữa Leo và Victoria, mặc dù trước đó người trong cuộc khẳng định cả hai chỉ là bạn bè. Đây là lần thứ 4 họ công khai ở bên nhau trong vòng chưa đầy một tháng", tờ báo cho biết.

Leonardo DiCaprio và Victoria Lamas bên nhau trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Canadiancialls.

Sao phim Titanic và Victoria được phát hiện bên nhau lần đầu là khi rời The Bird Streets Club ở Hollywood vào ngày 20/12/2022. Họ lên xe cùng nhau và đi ăn tối. Nguồn tin kể lại: "Leo cười đùa với Victoria trong lúc lái xe".

Trả lời phỏng vấn New York Post, diễn viên Lorenzo Lamas - bố đẻ của Victoria - thừa nhận con gái anh phải lòng và say mê DiCaprio. Lorenzo cho biết Victoria hào hứng khi nhắc đến tài tử Hollywood. Anh cũng cảm thấy vui nếu con gái nên duyên với Leo.

"Đã lâu rồi con bé chưa có mối quan hệ nghiêm túc. Con gái tôi sở hữu trái tim rộng lượng và có xu hướng cho đi thoải mái", Lorenzo tâm sự.

Tuy nhiên, nữ diễn viên 23 tuổi lại khẳng định với bố rằng cô và Leo không hẹn hò. Cả hai chỉ là bạn bè và từng gặp nhau trong câu lạc bộ ở Tây Hollywood. Victoria trách bố vì chia sẻ chuyện cá nhân trên báo.

Victoria Lamas hiện là người mẫu, diễn viên. Ảnh: The Sun.

Victoria Lamas, con gái của thứ 6 của Lorenzo Lamas, nối nghiệp bố theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô từng đóng vai nhỏ trong The Last Thing the Earth Said, Two Niner và A Virtuous Role cũng như tham gia các phim truyền hình khác nhau. Song song đó, Victoria còn là người mẫu có gần 23.000 người theo dõi trên Instagram.

Theo IMDb, Victoria sinh năm 1999 và nhỏ hơn DiCaprio đến 25 tuổi.