Leonardo DiCaprio đi chơi tối cùng người mẫu kém 21 tuổi

Page Six đưa tin ngày 31/5 (giờ Anh), Leonardo DiCaprio tận hưởng buổi tối cùng người mẫu Neelam Gill ở thủ đô London. Họ được nhìn thấy rời khỏi khách sạn sang trọng Chiltern Firehouse vào tối muộn.

Như thường lệ, tài tử hàng đầu Hollywood ăn mặc giản dị, đeo khẩu trang và đội mũ để tránh sự chú ý của paparazzi. Mẹ của Leo là bà Irmelin Indenbirken, cũng có mặt. Indenbirken đi trước và người mẫu Gill tiếp bước theo sau.

Tuần trước, sao Once Upon a Time...in Hollywood và Gill được bắt gặp rời khách sạn Martinez ở Cannes, Pháp cùng một số người khác. Họ có mối quan hệ thân thiết trong thời gian này.

Neelam Gill sinh năm 1995, cao 1,78 m, là người mẫu người Anh gốc Ấn Độ. Theo nghề từ năm 14 tuổi và đến nay, Gill trúng hợp đồng với hãng Burberry, Abercrombie & Fitch, đồng thời xuất hiện trên tạp chí Vogue. Gill hoạt động dưới sự quản lý của 3 công ty tài năng, đào tạo người mẫu.

Theo Page Six, Gill là một trong số nhiều chân dài gợi cảm đi chơi cùng Leo sau khi tài tử chia tay Camila Morrone vào tháng 8/2022. Trước đó, anh gặp gỡ Eden Polani, Victoria Lamas, Gigi Hadid... Trong đó, Hadid và Leo vướng tin đồn yêu nhau, chia tay và tái hợp.

Nguồn tin cho biết: "Leo và Gigi cùng nhau rời Cipriani Downtown ở khu phố Soho của Manhattan vào sáng ngày 5/5. Lần khác, họ ăn tiệc ở nhà hàng Italy và ra về cách nhau 3 phút".

Người trong cuộc hiện chưa lên tiếng về tin đồn này.

Thông tin DiCaprio hẹn hò Hadid rộ lên từ tháng 9/2022, khi cả hai đi chơi cùng nhau ở New York. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, báo Hollywood xác nhận họ không còn là một đôi. Cảm xúc của cặp sao nhạt dần một cách tự nhiên.

Về lý do không tiến xa hơn, nguồn tin nói do cả hai có những quan điểm sống khác biệt, ngã rẽ cuộc đời không giống nhau. Thêm nữa, trong quá trình tình hiểu, giữa người mẫu 28 tuổi và tài tử từng giành giải Oscar xảy ra những chuyện không suôn sẻ.

