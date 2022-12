Leonardo DiCaprio đi chơi cùng diễn viên 23 tuổi

Người đẹp đi ăn tối cùng tài tử "Titanic" là Victoria Lamas, 23 tuổi. Cô là con gái của nam diễn viên Lorenzo Lamas.

Page Six đưa tin vào tối 21/12 (giờ Mỹ), Leonardo DiCaprio được phát hiện rời The Bird Streets Club ở Hollywood cùng nữ diễn viên Victoria Lamas, kém anh 25 tuổi. Cả hai lên xe cùng nhau và đi ăn tối. "Leo cười đùa với Victoria trong lúc lái xe", nguồn tin nói.

Các nhân chứng cho biết họ tận hưởng thời gian đi chơi vui vẻ. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận xác nhận với Page Six rằng Leo và Lamas không hẹn hò, họ chỉ là bạn bè.

"Cả hai không ngồi cạnh nhau trong bữa tiệc dành cho nhóm đông người. Trên xe còn có những người khác, họ nói chuyện với tất cả", tờ báo cho biết thêm.

Leonardo DiCaprio dùng bữa tối cùng Victoria Lamas và một số người bạn khác. Ảnh: BackGrid.

Victoria Lamas - con gái của nam diễn viên Falcon Crest Lorenzo Lamas - là diễn viên kiêm người mẫu có gần 23.000 người theo dõi trên Instagram. Cô từng đóng vai nhỏ trong The Last Thing the Earth Said, Two Niner và A Virtuous Role cũng như tham gia các phim truyền hình khác nhau, theo IMDb.

Hiện tại, Leo hẹn hò Gigi Hadid, song siêu mẫu chưa sẵn sàng công khai chuyện tình yêu vì không muốn làm tổn thương người yêu cũ Zayn Malik. "Gigi - Leo gặp gỡ và rất yêu nhau. Nhưng Gigi cố gắng giữ mối quan hệ của họ ở mức độ chừng mực. Gigi cũng quan tâm đến cảm xúc của Zayn và tôn trọng bạn trai cũ", Entertaiment Tonight cho hay.

Cặp sao thu hút sự chú ý và liên tục lên trang nhất các tờ báo từ tháng 9. Thời điểm đó, họ lần đầu tiên bị phát hiện hẹn hò tại New York trong tuần lễ thời trang.

Thông tin Gigi và Leo yêu nhau từng khiến truyền thông xôn xao, bởi tài tử nổi tiếng với "quy tắc" chỉ yêu phụ nữ dưới 25 tuổi. Trước đó, danh sách bạn gái của anh đều dưới 25 tuổi ở thời điểm yêu. Báo Anh từng ví von đây là "câu lạc bộ dưới 25". Trong khi ở hiện tại, người mẫu Gigi đã bước sang tuổi 27.