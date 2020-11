Leonardo DiCaprio để lộ thân hình kém săn chắc

Nhìn ảnh tài tử “Titanic” tắm biển cùng bạn thân Emile Hirsch, một bộ phận công chúng cho rằng nam diễn viên cần tập luyện thể hình để vòng hai trở nên săn chắc hơn.

Theo Mirror, Leonardo DiCaprio sẽ tổ chức tiệc sinh nhật trên bãi biển ở Malibu, California, Mỹ. Trước đó, anh tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi bằng cách tắm biển cùng bạn bè, trong đó có nam diễn viên Emile Hirsch. Cha của Leo - ông George DiCaprio - cũng có mặt trong chuyến đi.

Năm 2019, Leonardo DiCaprio và Emile Hirsch cùng xuất hiện trong Once Upon a Time in Hollywood. Trong phim, DiCaprio vào vai tài tử đang gặp khó khăn Rick Dalton, còn Hirsch đóng vai nhà tạo mẫu tóc Jay Sebring.

Leonardo DiCaprio tắm biển cùng bạn thân Emile Hirsch. Ảnh: Backgrip.

Khi hình ảnh đi tắm biển của hai ngôi sao được đăng tải, khán giả chú ý vào phần bụng có ngấn mỡ của họ. Nhiều khán giả chia sẻ lại ảnh tài tử Titanic cách đây 20 năm nhằm đưa ra sự so sánh.

Trên Daily Mail, khán giả bình luận: “Leo cần phải có huấn luyện viên cá nhân để rèn luyện thế hình thôi”, “Tôi có tham lam không khi muốn Leo mãi như hình ảnh của Jack năm xưa”, “Anh ấy không chú ý đến sức khỏe hay lười vận động vậy?”…

Một số người khác lên tiếng bênh vực cho nam diễn viên Once Upon a Time in Hollywood: “Leo bây giờ vẫn như Leo hồi trai trẻ thôi, vẫn phong độ”, “Chúc mừng sinh nhật Leo. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy thì tại sao Leo phải bị chỉ trích về ngoại hình?”, “Nói một cách thẳng thắn thì các bạn không có quyền chỉ trích vẻ ngoài của người khác”.

Hình thể Leonardo DiCaprio ở tuổi 46. Ảnh: The Sun.

Vài tháng gần đây, Leonardo DiCaprio hầu như không có lịch làm việc. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19, DiCaprio dành nhiều thời gian bên bạn gái. Cánh săn ảnh thường bắt gặp cặp sao đi nghỉ dưỡng, mua sắm...

Diễn viên Leonardo DiCaprio và bạn gái sinh năm 1997 bắt đầu hẹn hò từ cuối 2017, sau khi anh chia tay người mẫu Nina Agdal. Mối quan hệ gây nhiều sự chú ý khi DiCaprio đưa bạn gái đến dự lễ trao giải Oscar năm nay. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm, anh đưa bạn gái đến dự sự kiện danh giá.