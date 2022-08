Leonardo DiCaprio chia tay bạn gái người mẫu

Lần cuối cùng Leonardo DiCaprio và Camila Morrone chụp ảnh cùng nhau là vào mùa hè này. Cả hai đã âm thầm chia tay.

Ngày 30/8, nguồn tin People xác nhận tài tử Leonardo DiCaprio và người mẫu Camila Morrone đã chia tay trong âm thầm sau gần 5 năm bên nhau. Nguyên nhân họ đường ai nấy đi chưa được tiết lộ.

Đại diện của Leo và Camila hiện từ chối bình luận về vấn đề này.

Thông tin trên khiến nhiều người bất ngờ. Bởi chỉ cách đây chưa đầy 2 tháng, đôi uyên ương còn được nhìn thấy đi du lịch cùng bạn thân Tobey Maguire ở Saint-Tropez, Pháp.

Leonardo DiCaprio và người mẫu Camila Morrone được xác nhận đã chia tay. Ảnh: People.

Sao phim Once Upon a Time... In Hollywood và nữ người mẫu yêu nhau sau nhạc hội Coachella 2017. Tài tử lớn hơn chân dài quốc tịch Argentina 23 tuổi, và thậm chí nhỉnh hơn mẹ bạn gái một tuổi. Chính vì khoảng cách tuổi tác lớn, thời gian đầu, Camila bị mang tiếng hám danh và tiền khi yêu Leo.

Morrone từng chia sẻ với Los Angeles Times rằng cô không quan tâm đến việc bị xã hội bàn tán, chỉ trích. Người mẫu nói: "Trong lịch sử có rất nhiều mối quan hệ lệch tuổi. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng có quyền hẹn hò với người họ muốn".

Trong cuộc phỏng vấn với People hồi tháng 7/2019, người thân cận của Leo cho biết bộ đôi nghiêm túc trong mối quan hệ này. "Đó chắc chắn không phải quan hệ bình thường. Camila dành rất nhiều thời gian ở nhà chăm sóc Leo. Cô ấy yêu Leo từ lâu và Leo đã giới thiệu bạn gái với bố mẹ".

Trong đại dịch Covid-19, cặp sao sống cùng nhau ở Los Angeles, Mỹ. Họ được kể đã nhận nuôi một số con chó Huskies. Cả hai thậm chí tính đến chuyện nên duyên vợ chồng.

Theo The Things, thời gian qua DiCaprio mất hút khỏi dự án phim do bận tham gia các chiến dịch cộng đồng vì môi trường, chống biến đổi khí hậu, chuẩn bị kế hoạch công việc mới. Anh tận dụng ngày nghỉ để đưa bạn gái đi chơi.

Cặp sao xuất hiện cùng nhau ở lễ trao giải Oscar 2020. Ảnh: USA Today.

Tài tử Hollywood chủ yếu qua lại với phụ nữ dưới 25 tuổi (tại thời điểm yêu nhau) trước khi yêu Camila Morrone. Một số mỹ nhân anh từng hẹn hò là Nina Agdal, Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Kelly Rohrbach...