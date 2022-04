Leonardo DiCaprio bị tố lạm quyền

Ngôi sao truyền hình thực tế Gemma Collins nói cô bị đuổi ra ngoài, cấm trở lại hộp đêm vĩnh viễn sau khi gật đầu chào hỏi Leonardo DiCaprio.

Ngày 7/4, Independent đưa tin nữ diễn viên Gemma Collins cáo buộc Leonardo DiCaprio đã dùng quyền lực để ép cô rời khỏi một hộp đêm. Ngôi sao Diva Forever trả lời phỏng vấn The Sun sau chuyến lưu diễn Big Night Out.

Trong cuộc trò chuyện với The Sun, Gemma nói: "Khi nhìn thấy Leonardo DiCaprio tại club, tôi đã tiến lại chào anh ấy. Tôi không ngờ là mình bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ ở Los Angeles".

Nữ diễn viên nói cô không hề có ý định tiếp cận hay quấy rối tài tử Titanic. Cô chỉ đơn giản nói xin chào nhưng kết quả lại khá bất ngờ. "Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ tôi và anh ấy là đồng nghiệp. Tôi không ngờ mình lại bị cấm quay trở lại hộp đêm đó vĩnh viễn", Gemma nói.

Gemma Collins bị cấm trở lại một hộp đêm ở Los Angeles sau khi gật đầu chào tài tử Titanic. Ảnh: Mirror.

Gemma Collins là doanh nhân kiêm ngôi sao truyền hình thực tế người Anh. Từ 2011-2019, cô xuất hiện trong chương trình The Only Way In Essex. Những chương trình khác cô từng tham gia là Dancing on Ice, Celebrity Big Brother...

Sắp tới, Gemma Collins đóng vai tù nhân Mama Morton trong vở nhạc kịch nổi tiếng và tham gia chuyến lưu diễn Sunderland Empire từ ngày 31/5.

Về phía Leonardo DiCaprio, sau bộ phim Don't Look Up, nam diễn viên hiện dành thời gian bên bạn gái trẻ Camila Morrone. Ngày 4/4, hai ngôi sao được chụp lại hình ảnh nghỉ mát ở Los Cabos, Mexico. Cặp sao hẹn hò từ cuối năm 2017, nhưng mãi đến Oscar 2020, tài tử Đại gia Gatsby mới ra mắt bạn gái trước công chúng.

Leonardo DiCaprio và bạn gái kém 24 tuổi tại lễ trao giải Oscar 2020. Ảnh: Getty.

Do lịch sử hẹn hò bạn gái kém tuổi, Leonardo DiCaprio thường xuyên bị mang ra trêu chọc. Trên sân khấu Oscar 2022, nữ diễn viên hài Amy Schumer pha trò bằng cách gọi tên Leonardo DiCaprio (anh đóng chính trong bộ phim Don't Look Up được đề cử Phim xuất sắc).

"Tôi có thể nói gì về Leonardo DiCaprio ư? Leo đã nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu để đổi lấy hành tinh xanh, sạch hơn cho các bạn gái của anh ấy. Bởi vì anh ấy lớn tuổi, còn họ thì trẻ trung", Schumer nói.

Sau Don't Look Up, tài tử 48 tuổi chuẩn bị tái ngộ khán giả qua các tác phẩm như Killers of the Flower Moon, Jim Jones (2022) và Roosevelt (2023).