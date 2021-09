Lệnh cấm sao nam ẻo lả của Trung Quốc ảnh hưởng showbiz Hàn

Doanh thu mở màn 'Shang-Chi' vượt 'Fast & Furious 9'

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" thu về 71,4 triệu USD sau ba ngày ra mắt. Doanh thu mở màn của phim vượt qua bom tấn "Fast & Furious 9" trước đó.