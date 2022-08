Lên outfit đến trường trong 5 phút với các item 'minimalism'

Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, chủ đề outfit đi học luôn nhận được sự quan tâm từ Gen Z. Trong đó, những item "minimalism" là lựa chọn tối ưu để mix & match vào những ngày lười suy nghĩ.

Thời trang giống một vòng xoay với các xu hướng biến đổi liên tục. Dù vậy, có những phong cách không bao giờ lỗi mốt như "minimalism" (tạm dịch: tối giản). Đây là kiểu thời trang đơn giản nhưng lịch sự, có thể ứng dụng trong nhiều bối cảnh. Ngày tựu trường cũng đang gần tới, nếu bạn đang phân vân về set đồ "back to school", hãy thử phong cách "minimalism" với các item đơn giản nhưng vẫn tạo được sức hút riêng dưới đây.

Áo thun trắng/đen

Theo tạp chí thời trang GQ, nếu cần tìm một món đồ bạn luôn có thể tin tưởng, đó chắc chắn là chiếc áo thun trắng. Không có quá nhiều lưu ý cho loại trang phục này bởi nó có thể ăn nhập với hầu hết loại trang phục.

Áo thun trắng là lựa chọn đơn giản và an toàn nhất cho gen Z tới trường. Ảnh: officialkoreanfashion, en.uptownholic.

Nếu thích một vẻ ngoài cổ điển, bạn có thể chọn áo phông trắng, khoác ngoài bằng blazer tối màu và quần đồng điệu (đen - đen, xanh - xanh). Đôi giày nên chọn màu sáng để outfit trông nổi bật hơn. Sneakers trắng là lựa chọn tuyệt vời cho vẻ ngoài cổ điển nhưng vẫn trẻ trung. Ngoài ra, quần chinos ống ôm và áo sơ mi khoác ngoài cũng có thể tạo nên vẻ ngoài ấn tượng.

Áo thun đen cũng có khả năng “cân” mọi outfit như áo thun trắng, thậm chí còn tạo cảm giác “ngầu” hơn. Áo thun đen là món đồ mặc trong hoàn hảo khi kết hợp cùng blazer, jacket bò hoặc da để có outfit cá tính. Quần jeans kiểu skinny là chìa khóa cho bộ trang phục với áo thun đen. Nếu thích nổi bật hơn, hãy chọn những chiếc quần màu sáng như trắng, thậm chí là… hồng.

Quần ống suông trắng/đen/be

Từng có thời điểm, những chiếc quần ống côn, bó sát “phủ sóng” trường học. Tuy nhiên, hiện nay, quần ông suông đang là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ. Nếu để ý các sàn diễn thời trang lớn trong năm 2022, bạn dễ dàng nhận ra những chiếc quần đang ngày càng rộng rãi hơn. Bella Hadid, Kendall Jenner và Emily Ratajkowski là những ngôi sao lớn đang lăng xê cho xu hướng này.

Quần ống suông là item mix & match không thể thiếu trong tủ đồ Gen Z. Ảnh: wattpad.com, Kyung-woo Yoon.

Có 3 màu tương đối dễ phối đồ khi bạn chọn những chiếc quần ống suông là trắng, đen và be. Với quần màu be, bạn nên thử phối cùng sơ mi oversized, áo thun trắng sơ vin. Đi kèm đó là một chiếc thắt lưng đen để tạo điểm nhấn. Một gợi ý khác là set blazer màu be cho vẻ ngoài thời trang, nhã nhặn.

Một chiếc quần ống suông đen sẽ phù hợp với áo thun trắng cùng blazer tối màu và sneakers trắng. Điểm chung được các sao yêu thích khi diện quần ống suông là thường chọn cách sơ vin áo thun để tiết chế sự “lùng bùng”.

Sơ mi trắng/xanh pastel

Không có trang phục nào phù hợp với Gen Z đang ngồi trên ghế nhà trường hơn sơ mi. Màu trắng và xanh pastel nhã nhặn sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi đi học.

Mùa thu, đông đang gần tới. Khi thời tiết se lạnh, bạn có thể kết hợp sơ mi bên trong và áo len bên ngoài. Cách phối đồ này tạo nên vẻ ngoài cổ điển, tri thức. Nếu nhiệt độ xuống thấp, một chiếc măng tô dạ khoác thêm bên ngoài sẽ giúp bạn hoàn thiện outfit hơn.

Sơ mi trắng/xanh pastel là lựa chọn hoàn hảo cho set đồ đến trường. Ảnh: sweet-puff, serenuts.

So với sơ mi trắng đã khá quen thuộc, xanh pastel là màu sắc “lạ” hơn. Cả nam lẫn nữ đều có thể lựa chọn màu sắc này. Do màu xanh pastel khá kén đồ, bạn chỉ nên kết hợp với quần tối màu để outfit trông không bị “lố”. Zing gợi ý bạn có thể chọn quần màu đen hoặc xám.

Sneakers trắng

Theo chuyên trang thời trang Lyst, từ cuối năm ngoái, lượt tìm kiếm sneakers trắng đã tăng tới 97%. Và Vans là một trong những hãng có doanh thu tăng trưởng cao nhất (7.800%). Mức tăng này có công lớn tới từ bộ phim đình đám Squid Game.

Theo SCMP, đôi sneakers trắng mà các diễn viên mang cùng trang phục thể thao màu xanh trong bộ phim Squid Game trở thành mặt hàng thời trang được mua nhiều nhất trong mùa thu năm ngoái. Hiện tại, mẫu giày Vans UA Sport Suede chính hãng đang được giảm đến 50%, chỉ còn 900.000 đồng so với giá gốc 1,85 triệu đồng trên Lazada dịp “LazMall sale chính hãng” từ nay đến 19/8. Đây là ưu đãi đáng để Gen Z cân nhắc bổ sung một đôi sneaker mới cho tủ giày.

Những đôi sneakers trắng có thể “cân” mọi trang phục.

Về tổng thể một bộ trang phục, quần áo sẽ chiếm phần lớn sự chú ý. Tuy nhiên, đôi giày luôn là điểm nhấn quan trọng. Chỉ cần một chút lạc quẻ dưới chân, bộ trang phục của bạn có thể trở thành “thảm họa”. Với sneakers trắng, bạn có thể cân mọi set trang phục đến trường theo đúng xu hướng “minimalism” - đơn giản và đẹp.

Đầm dáng suông

Các mẫu đầm suông thường không ôm sát, tạo sự thoải mái khi đến trường cho các bạn nữ. Nếu thích phong cách này, bạn nên chọn cho mình một đôi sneakers, mules hoặc giày búp bê để trông tôn dáng và thanh lịch hơn.

Đầm suông mang đến vẻ ngoài thướt tha cho các bạn nữ. Ảnh: Mint.Tang, Moonnnnn_1712.

Tuy nhiên, với những bạn nữ cá tính hơn, kết hợp đầm suông với áo denim, áo da sẽ khiến vẻ ngoài của bạn sành điệu hơn trông thấy. Ngoài ra, một đôi combat boots có thể khiến outfit bạn trông phá cách, ấn tượng hơn.

Kỳ nghỉ hè kết thúc là thời điểm Gen Z nên sắm sửa loạt item mới để sẵn sàng F5 tủ đồ và đây chính là những gợi ý cơ bản giúp bạn dễ dàng mix & match. Tất cả item thời trang này đều đang có mặt trên Lazada với mức ưu đãi sâu đến 50% kèm freeship toàn quốc dịp “LazMall sale chính hãng” từ 15/8 đến 19/8. Gen Z đừng bỏ lỡ cơ hội săn sale để refresh phong cách thời trang, không còn đau đầu đi học mặc gì tại đây.