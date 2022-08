Lên mạng xúc phạm cảnh sát giao thông vì bị lập biên bản

Bị lập biên bản vì chạy xe máy khi chưa có giấy phép lái xe, Q. lên mạng Facebook viết bài xúc phạm cảnh sát giao thông.

Ngày 27/8, Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An đang củng cố hồ sơ, xử lý tài khoản Facebook về hành vi đăng tải bài viết xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng cảnh sát giao thông lên mạng xã hội.

Đó là trường hợp N.T.H.Q. (16 tuổi, trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn). Trước đó, ngày 18/8, Công an huyện Anh Sơn phát hiện tài khoản Facebook đăng tải bài viết kèm hình ảnh với nội dung xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cảnh sát làm việc với N.T.H.Q.

Cơ quan chức năng xác định N.T.H.Q. là chủ tài khoản trên, đồng thời triệu tập lên làm việc. Tại buổi làm việc, Q. đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Theo đó, do bị lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép nên Q. đã nảy sinh tâm lý bức xúc và đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm đến lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Anh Sơn trên mạng xã hội.

Hiện, cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý Q. theo đúng quy định của pháp luật.