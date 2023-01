Lên mạng rao bán iPhone, chiếm đoạt tiền cọc

Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Sang (SN 1966) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Tấn Sang mưu tính sử dụng mạng xã hội để lừa đảo nên lập tài khoản facebook “Tuấn Trần” rồi đăng tải nhiều hình ảnh, nội dung rao bán ĐTDĐ iPhone 11 Pro Max với giá 15 triệu đồng.

Do cần mua, chị Phan Thị Thanh H., trú ở TP Tuy Hòa nhờ người em là Nguyễn Thanh G, trú ở huyện Đồng Xuân kết nối facebook “Tuấn Trần”, nhắn tin để mua ĐTDĐ nêu trên. Sau khi nhận được tin nhắn vào ngày 21/8, Sang yêu cầu bên mua chuyển 507.000 đồng vào tài khoản do Sang “mượn” của người khác để đặt cọc. Vài hôm sau, Sang tiếp tục yêu cầu chị H. chuyển tiếp 10 triệu đồng qua ứng dụng VietinBank Ipay.

Nguyễn Tấn Sang.

Dù đã nhận được tiền, Sang vẫn diễn trò nói dối chưa nhận được tiền do hệ thống giao dịch bị lỗi, đồng thời đề nghị chị H. chuyển tiếp 10 triệu đồng nữa, thì Sang gửi hàng qua bưu điện và chuyển trả phần tiền thừa còn lại. Thế nhưng, sau khi nhận được tiền lần thứ ba, Sang chặn facebook của chị H. và anh G. để chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng.

Từ nguồn tin tố giác của người bị hại, Công an TP Tuy Hòa ráo riết tiến hành truy xét một thời gian mới lật tẩy hành tung nghi can lừa đảo. Điều đáng nói là ngoài vụ lừa đảo nêu trên, trước đó Nguyễn Tấn Sang đã nhiều lần sử dụng facebook rao bán xe máy, điện thoại “xịn” để câu nhử, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người ở TP.HCM, Gia Lai, Tây Ninh, Khánh Hòa…

Tại thời điểm bị Công an TP Tuy Hòa khởi tố bị can, Nguyễn Tấn Sang đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Đoa (Gia Lai) khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng chiêu trò rao bán xe máy Exiter để chiếm đoạt 60 triệu đồng của một nam thanh niên ở thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa.