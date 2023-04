Lên mạng lừa bán xe với giá rẻ, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tịnh và Hiếu khai nhận để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, các nghi phạm lập ra trang mạng xã hội, rồi đăng tải và chạy quảng cáo bài viết rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ.

Sáng 30/3, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Văn Tịnh (SN 1997, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Hiếu (SN 1989, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện tình trạng nhiều fanpage Facebook, lợi dụng hoạt động thương mại điện tử (mua bán hàng hóa và dịch vụ qua hệ thống Internet) để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hứa Văn Tịnh (trái) và Nguyễn Hiếu cùng tang vật liên quan.

Trước tình hình trên, tháng 1, Công an huyện Duy Xuyên đã xác lập chuyên án trinh sát nhằm tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Đến ngày 20/3, Công an huyện Duy Xuyên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Hứa Văn Tịnh và Nguyễn Hiếu; phát hiện, thu giữ 6 ĐTDĐ, 7 sim điện thoại, bộ máy tính bàn, 7 thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử Momo và nhiều dữ liệu điện tử có liên quan.

Qua đấu tranh, 2 nghi phạm khai nhận để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lập ra các fanpage Facebook, rồi đăng tải, chạy quảng cáo bài viết rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ nhằm thu hút nhiều người dùng mạng xã hội.

Khi có người liên hệ mua xe, các nghi phạm yêu cầu người mua xe phải chuyển tiền cọc là 20% giá trị xe máy và nhiều khoản phí khác vào tài khoản ngân hàng, ví điện tử ảo của các nghi phạm. Với thủ đoạn này, các nghi phạm đã chiếm đoạt của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước (trong đó có bị hại tại huyện Duy Xuyên).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được 2 bị hại, gồm vào ngày 17/2, chị D. (trú huyện Duy Xuyên) có vào trang “Xe máy Phú Thành” để đặt mua chiếc xe máy hiệu Honda Visson với giá 12 triệu đồng. Sau khi liên lạc với người bán (Hứa Văn Tịnh), Tịnh yêu cầu chuyển vào tài khoản tên Võ Đình Phú số tiền 3 triệu đồng để làm hồ sơ, sau đó đến ngày 20/2, Tịnh yêu cầu chuyển tiếp 9 triệu đồng; chị D thực hiện theo hướng dẫn rồi Tịnh ngắt liên lạc.

Cùng trong ngày 17/2, chị T. (trú tỉnh Đồng Tháp) khi đang đi du lịch tại huyện Duy Xuyên, trong lúc sử dụng mạng xã hội có vào trang Fanpage “xe máy Phú Thành" để chọn mua xe máy hiệu Yamaha với giá 95 triệu đồng. Tịnh đã yêu cầu chị T 3 lần chuyển tiền vào tài khoản của mình đưa. Sau đó, chị T. đã chuyển tổng cộng số tiền 40 triệu đồng.

Dựa trên kết quả sao kê giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng, ví điện tử mà các nghi phạm sử dụng trong quá lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Duy Xuyên ban đầu xác định từ năm 2022 đến nay, số tiền giao dịch lên đến gần 3 tỷ đồng .