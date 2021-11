Lên kế hoạch nghỉ dưỡng với thẻ du lịch điện tử Digiholidays

Ra mắt thẻ du lịch điện tử mới, Crystal Holidays cho thấy nỗ lực chuyển đổi số để mang đến sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày càng chất lượng.

Với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), big data, blockchain…, các hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội đang dần được chuyển đổi từ phương thức truyền thống sang số hóa. Trong đó, du lịch là một trong những ngành áp dụng chuyển đổi số tích cực nhất.

Quá trình số hóa diễn ra mạnh mẽ hơn khi ngành du lịch đang tìm cách phục hồi sau một thời gian dài đóng băng bởi đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh khách du lịch vẫn còn tâm lý e ngại sau đại dịch, các công ty lữ hành cần có giải pháp cho các sản phẩm du lịch thông minh, an toàn, thuận tiện và tiết kiệm.

Nắm bắt điều này, Công ty Cổ phần Đầu tư và du lịch Crystal Holidays tung ra thị trường dòng thẻ du lịch điện tử thông minh Digiholidays. Sản phẩm được phân phối tại hệ thống bán hàng của Crystal Holidays trên toàn quốc từ đầu tháng 11. Đây là một bước tiến giúp doanh nghiệp này bắt kịp xu thế phát triển của công nghệ, mang lại cho khách hàng trải nghiệm mới mẻ, tiện lợi.

Buổi ra mắt thẻ Digiholidays của Crystal Holidays tại Hà Nội.

Thông qua thẻ Digiholidays, khách hàng dễ dàng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của gia đình với hệ thống nghỉ dưỡng liên kết trong nước và toàn cầu của Crystal Holidays. Việc đăng ký và sử dụng thẻ được thực hiện trực tuyến bằng thao tác đơn giản, người dùng không tốn thời gian liên hệ đại lý hay tiếp xúc với nhân viên các hãng du lịch.

Không dừng lại ở đó, chủ thẻ Digiholidays còn có thể sử dụng hợp đồng thông minh (smart contract) để thực hiện các giao dịch như thanh toán tiền khách sạn, vé máy bay, chơi golf, mua sắm, spa… Ngoài ra, chủ thẻ dễ dàng giao dịch hoán đổi, tặng và chuyển nhượng kỳ nghỉ khi không có nhu cầu sử dụng.

Từ góc độ của Crystal Holidays, thẻ Digiholidays giúp doanh nghiệp này tiết kiệm chi phí nhân sự, qua đó các kỳ nghỉ trở nên phù hợp túi tiền khách hàng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

“Thẻ du lịch điện tử thông minh Digiholidays với ưu điểm linh hoạt - tốc độ - toàn cầu góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế, đưa Crystal Holidays hòa nhập vào thời đại công nghệ số toàn cầu”, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Phối cảnh tổng thể dự án Crystal Holidays Marina Phú Yên do Crystal Holidays làm chủ đầu tư.

Thẻ Digiholidays là một trong những nỗ lực của Công ty Cổ phần Đầu tư và du lịch Crystal Holidays trong việc phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh (all in one) dựa trên ứng dụng công nghệ 4.0. Những năm qua, công ty tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ blockchain để phát triển các sản phẩm du lịch thông minh, được khách hàng đánh giá cao.

Trong thời gian tới, công ty tiếp tục nghiên cứu và tung ra thị trường các sản phẩm mới gắn liền với công nghệ, góp phần thay đổi diện mạo du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.