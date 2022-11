Lên đồ lịch lãm cùng phong cách 'monochrome' cho lần đầu hẹn hò

Không chỉ phái đẹp, mặc gì trong lần đầu hẹn hò cũng khiến cánh mày râu đau đầu. Nếu chưa tìm được câu trả lời, một bộ trang phục phong cách monochrome sẽ là gợi ý lý tưởng.

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng trong một mối quan hệ. Nếu muốn “cưa đổ” cô nàng trong mơ, việc chăm chút vẻ ngoài với bộ đồ chỉn chu và hợp thời là không thể thiếu.

Để giúp cánh mày râu sở hữu diện mạo hiện đại và tinh tế, phong cách monochrome là lựa chọn phù hợp. Phong cách này sử dụng các sắc độ khác nhau của một tone màu, chủ yếu là trắng, đen, ghi, từ đó, tạo nên bộ trang phục tối giản về màu sắc nhưng mang lại hiệu ứng đặc biệt về thị giác bởi sự hòa hợp không nhàm chán. Những bộ monochrome cũng là lựa chọn phù hợp giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn trong các buổi tiệc sôi động cuối năm.

Smart Choices từ LifeStyle gợi ý 5 item hiện có trên sàn thương mại điện tử, giúp nam giới hoàn thiện oufit theo phong cách monochrome đang thịnh hành.

Áo polo có cổ vải CMC

Từ 272.000 đồng

Trong các item thời trang làm nên phong cách monochrome, không thể thiếu chiếc áo polo cổ tròn màu đen trơn cơ bản.

Kiểu áo có cổ bẻ, dáng ngắn và ôm vào bắp tay, phần cổ có cúc cài là bạn thân của đấng mày râu vì dễ biến hóa phong cách và phối đồ. Chẳng cần là một vận động viên tennis hay chơi golf chuyên nghiệp, các chàng trai vẫn có thế sở hữu phong cách thể thao khỏe khoắn mà không kém phần lịch lãm với áo polo trắng cổ điển.

Chọn một chiếc áo polo từ Polomanor với chất vải CMC thoáng mát và chống nhăn, dáng regular fit tôn dáng tối đa, phối cùng quần kaki màu đen, một đôi giày cùng tone màu và diện tất ngắn cổ, bạn sẽ hóa thân thành quý ông có “gu”.

Áo thun cổ tròn cotton

Từ 179.000 đồng

Nếu áo polo khiến bạn cảm thấy quá nghiêm túc hay hơi khô khan, thì áo thun cổ tròn sẽ là phương án vừa thoải mái, năng động lại hiện đại, giúp tạo ấn tượng mạnh cho đối phương trong lần hẹn đầu tiên.

Đơn giản nhưng không tạo cảm giác nhàm chán, một chiếc áo thun cổ tròn từ Polomanor với dáng regular fit ôm vừa phải, không quá bó sát sẽ giúp tôn vóc dáng rắn rỏi, bờ vai vuông, tấm lưng rộng đầy nam tính của phái mạnh. Với chất vải cosi mềm mại, thoáng mát và thấm hút mồ hôi, đường may tỉ mỉ, không bụi vải hay chỉ thừa, áo phù hợp diện trong nhiều loại thời tiết, với cách phối đa dạng.

Quần dài thể thao chất vải gió

Từ 185.000 đồng

Bên cạnh các item quen thuộc như quần jeans hay kaki, bạn có thể phối cùng áo thun hay polo đen với quần thể thao ống suông cùng màu. Chất vải gió cao cấp sẽ là lựa chọn phá cách nhưng vẫn lịch sự, năng động cho buổi hẹn hò.

Ưu điểm của phong cách monochrome là tối giản về màu sắc nhưng mang đến sự thoải mái, tinh tế, nên chiếc quần gió được lựa chọn thường là loại thiết kế cạp chun, thoải mái trong vận động thường ngày. Đáp ứng các tiêu chí đó là quần thể thao từ thương hiệu Guzado, làm từ vải gió mềm mại, co giãn 4 chiều, chống nước nhẹ, cản gió và giữ ấm tốt. Quần có thiết kế túi 2 bên hông và túi sau bằng khóa kéo YKK - một trong những loại khóa tốt nhất hiện nay, cho trải nghiệm sử dụng tiện lợi.

Trong dịp siêu sale “Lễ hội thời trang” dịp 18/11-20/11 trên Lazada, sản phẩm trên LazMall chính hãng của Guzado được giảm giá hơn 50%, miễn phí vận chuyển kèm quà tặng có hạn..

Giày tennis Reebok Club C 85

Từ 2,24 triệu đồng

Để hoàn thiện bộ trang phục mang phong cách monochrome, một đôi giày tennis từ Reebok với sắc trắng tương phản với quần áo, mang hơi hướm cổ điển sẽ là điểm nhấn vừa đơn giản, vừa nổi bật, tôn lên diện mạo phái mạnh trong lần đầu hẹn hò.

Reebok Club C 85 Vintage là mẫu giày cổ thấp, đế bằng, thiết kế đơn giản mà tinh tế giúp bạn dễ dàng phối đồ thời trang và thoải mái di chuyển cả ngày dài. Giày được may một lớp da may mềm mại phía trên thân, lớp lót bông ở đầu lưỡi và gót chân để hỗ trợ toàn bộ bàn chân di chuyển thoải mái. Trên thân giày là những lỗ thoáng khí nhỏ giúp luồng không khí dễ điều hòa ra vào, giảm mùi hôi.

Mắt kính Ray-Ban

Từ 1,83 triệu đồng

Một bộ trang phục sẽ không đơn điệu và nhàm chán khi được kết hợp với phụ kiện có tone màu phù hợp. Mắt kính Ray-Ban tối màu sẽ tạo điểm nhấn đồng thời giúp bạn trông sành điệu hơn khi được mix & match cùng một bộ cánh ton-sur-ton đúng chuẩn monochrome.

Với gọng nhựa bền chắc, mắt kính chống tia UV, kính Ray-Ban có thiết kế tối giản nhưng đầy high-fashion, mang đậm giá trị cốt lõi của hãng là phong cách vượt thời gian, sống chất và tự do. Kết hợp mắt kính cùng trang phục phù hợp sẽ giúp phái mạnh sành điệu và thời thượng từ ánh nhìn đầu tiên.

“Lên đồ” phong cách monochrome không khó, nhưng để sở hữu trọn bộ các sản phẩm này với mức giá tốt, chất lượng chuẩn hãng, các tín đồ thời trang không nên bỏ qua “Lễ hội thời trang - Fashion day” từ 18/11 đến 20/11 trên Lazada. Trong dịp này, hàng trăm item quần, áo, phụ kiện chính hãng được giảm giá mạnh đến 50%, kèm voucher từ thương hiệu đến 30%, miễn phí vận chuyển toàn quốc, tặng kèm các bộ quà tặng trong từng khung giờ khác nhau.