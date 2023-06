Leicester đón tuyển thủ Anh sau khi xuống hạng

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Coady sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại Leicester City vào ngày 29/6 (giờ địa phương). Trước đó, "Bầy cáo" và Wolves đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng. Mức phí sẽ là 7,5 triệu bảng và 1 triệu bảng phụ phí.

Đây là thương vụ không bất ngờ. Trước khi thông tin của Romano xuất hiện, truyền thông nước Anh đã đưa tin đồn về việc Coady gia nhập Leicester.

Coady sinh năm 1993, trưởng thành từ lò đào tạo của Liverpool. Dù không thể trụ lại ở đội chủ sân Anfield, trung vệ này vẫn chứng tỏ được khả năng khi khoác áo nhiều CLB Premier League như Wolves, Everton.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Coady đã có 10 lần ra sân cho tuyển Anh và ghi được một bàn. Trước đó, anh chơi cho nhiều cấp độ trẻ "Tam Sư" từ U16 đến U20.

Coady là tân binh đầu tiên của Leicester City ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Sau khi xuống hạng, đội bóng này đã chia tay hàng loạt cầu thủ như Youri Tielemans, Caglar Soyuncu, Daniel Amartey, Nampalys Mendy, Ryan Bertrand, Ayoze Perez và Tete.

Mới nhất, James Maddison, trụ cột Leicester City nhiều năm qua, cũng chuẩn bị gia nhập Tottenham. Đội chủ sân King Power cũng khó có thể giữ chân những Wilfred Ndidi, Ricardo Pereira hay Timothy Castagne.

Leicester sẽ đối mặt với không ít khó khăn trên hành trình nuôi mộng trở lại Premier League mùa tới. Họ sẽ phải làm lại từ giải hạng Nhất và chưa biết có thể trở lại Premier League hay không khi hàng loạt trụ cột không còn gắn bó cùng đội.

