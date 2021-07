Legacy Central ra mắt nhà mẫu và đóng nắp hầm dự án

Mới đây, Kim Oanh Group đã ra mắt nhà mẫu khu căn hộ Legacy Central, đồng thời đóng nắp phần hầm dự án để xây dựng lên phần thân.

Legacy Central dự kiến hoàn thành vào quý I/2023, hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hàng nghìn gia đình trẻ.

Tổ ấm an cư tại TP Thuận An

Legacy Central là dự án căn hộ nằm tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tọa lạc trên mặt tiền đường Thuận Giao 25, kết nối trực tiếp quốc lộ 13 và đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn, dự án có hai tòa tháp cao 29 tầng và một tầng hầm xây dựng trên khu đất rộng hơn 10.000 m2.

Legacy Central đã đủ điều kiện mở bán, cung cấp cho thị trường 1.802 căn hộ diện tích 30-56 m2 được thiết kế thông minh theo tiêu chuẩn LEED (Hệ thống chứng nhận công trình xanh của Mỹ) và LOTUS (Hệ thống tiêu chuẩn công trình xanh của Việt Nam), tối ưu hóa công năng sử dụng và tiết kiệm năng lượng.

Nội khu dự án tích hợp các tiện ích hiện đại như hồ bơi tràn bờ, trường mầm non, khu vui chơi thiếu nhi, khu thể dục thể thao và trung tâm thương mại - dịch vụ tại khối đế, gồm siêu thị tiện lợi, nhà hàng, quán cà phê… Tại Legacy Central, cư dân sẽ được hưởng môi trường sống hiện đại và an ninh, trải nghiệm các dịch vụ cao cấp.

Nhà mẫu Legacy Central ra mắt với mô hình sa bàn, các căn hộ studio, một phòng ngủ và 2 phòng ngủ.

Một điểm cộng của Legacy Central là tọa lạc ngay trung tâm thành phố Thuận An với hệ thống hạ tầng đang phát triển mạnh, kết nối thuận tiện đến các đô thị lớn như TP.HCM, Thủ Dầu Một và Dĩ An. Bước ra bên ngoài, trong 5-10 phút di chuyển, cư dân dễ dàng tiếp cận hàng loạt tiện ích thương mại, y tế, giáo dục đến thể thao và giải trí hàng đầu của Bình Dương.

Xung quanh dự án có nhiều khu công nghiệp lớn hoạt động nhộn nhịp như VSIP, Đồng An, Việt Hương, An Thạnh… Nhờ đó, cư dân vừa thuận tiện công việc, vừa hưởng trọn nhịp sống sôi động của thành phố trẻ. Đây cũng là lý do quan trọng giúp dự án “được lòng” khách hàng là các gia đình trẻ, quản lý cấp trung và nhân viên văn phòng làm việc trong các khu công nghiệp lân cận.

Căn hộ 2 phòng ngủ được thiết kế thông minh, tối ưu diện tích và đảm bảo không gian thông thoáng.

Giải pháp tài chính cho gia đình trẻ

Legacy Central nhận được sự hợp tác phát triển của nhiều đối tác trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và tài chính như Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Coninco, OCB và Savista. Căn hộ tại đây có giá bán từ 900 triệu đồng/căn (bàn giao hoàn thiện kèm tủ bếp trên và dưới của thương hiệu An Cường, thiết bị vệ sinh Toto). Đây được xem là mức giá dễ tiếp cận, đang mang lại hy vọng an cư cho đông đảo khách hàng.

Với sự tham gia phát triển từ những đơn vị uy tín, Legacy Central được đảm bảo tiến độ thi công, với tầng hầm đã hoàn thành và đang thi công lên tầng 1.

Để hỗ trợ khách hàng sở hữu căn hộ Legacy Central thuận lợi, Kim Oanh Group tung chính sách sở hữu căn hộ với số vốn ban đầu khoảng 225 triệu đồng (tương đương 25% giá trị căn hộ). Phần còn lại được ngân hàng OCB hỗ trợ vay vốn đến 75% trong 25 năm với lãi suất ưu đãi; Kim Oanh Group hỗ trợ toàn bộ lãi suất vay trong 18 tháng đầu. Như vậy với số tiền ban đầu khá thấp, khách hàng có thể làm chủ một căn hộ hiện đại, tiện nghi. Số tiền trả góp hàng tháng chỉ tương đương chi phí đi thuê nhà.

Những khách hàng mua căn hộ Legacy Central thời điểm này còn được hưởng lợi nhiều hơn nhờ loạt chương trình ưu đãi thiết thực. Cụ thể, những khách hàng cũ của tập đoàn sẽ được tặng voucher tri ân, chiết khấu 2% khi giao dịch từ nay đến ngày 30/9.

Tất cả khách hàng mua căn hộ Legacy Central và những dự án khác trong giai đoạn này cũng được tặng voucher tri ân, chiết khấu 2%… Khách hàng còn được cộng gộp ưu đãi này với các chương trình khuyến mãi, chiết khấu thanh toán, rút thăm trúng thưởng… Như vậy, thực tế số tiền mua căn hộ có thể thấp hơn đáng kể so với giá công bố.