Leeds 3-1 Tottenham: Son không cứu nổi 'Gà trống'

Bàn thắng của Son Heung-min không thể giúp Spurs tránh khỏi thất bại trước chủ nhà Leeds ở vòng 35 Premier League tối 8/5.

Tâm lý thoải mái tiếp tục trở thành vũ khí lợi hại của Leeds ở giai đoạn cuối mùa. Thầy trò HLV Marcelo Bielsa triển khai bóng mạch lạc ở hai biên để tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành Spurs.

Hugo Lloris thi đấu xuất sắc, nhưng anh không thể làm gì hơn khi đồng đội phía trên liên tục mắc lỗi. Những pha xử lý lóng ngóng của Sergio Reuguilon, Eric Dier mở ra khoảng trống thênh thang trước khung thành. Công việc của Stuart Dallas, Patrick Bamford chỉ là chọn vị trí rồi sút tung lưới "Gà trống" từ cự ly gần.

Kane có 2 lần đưa bóng vào lưới chủ nhà, nhưng đều bị trọng tài thổi phạt việt vị. Ảnh: Reuters.

HLV Ryan Mason đã tung tất cả những cầu thủ tấn công chất lượng nhất gồm Son, Kane, Alli, Bale vào sân. Bộ tứ này chơi cố gắng, nhưng cũng không thể bù đắp cho những thiếu sót ở hàng phòng ngự.

Spurs phải chờ đến phút 25 mới có cơ hội đầu tiên. Đường chọc khe của của Alli đập chân giúp Son Heung-min ghi bàn gỡ hòa. "Gà trống" vừa chơi không hay, vừa không gặp may. Họ bị VAR tước bàn thắng ở phút 32, khi mũi chân của Kane chỉ nhô cao hơn hậu vệ Leeds vài centimet. Trong hiệp một, đại diện thành London cầm bóng chỉ 42%, lượng cơ hội họ tạo ra chưa bằng một nửa so với chủ nhà (3 so với 8).

Leeds không còn duy trì được lối chơi phóng khoáng trong hiệp 2, nhưng Spurs cũng chẳng cho thấy nhiều dấu hiệu về việc họ sẽ tạo nên một cú lội ngược dòng. Cơ hội vẫn mở ra với Son, Kane. Bộ đôi này đã làm hết sức, để rồi nhận về sự tiếc nuối khi bóng bị thủ môn Meslier cản, hoặc tìm đến xà.

Khoảng 20 phút cuối, tốc độ tấn công của Tottenham gia tăng, sau khi Moura vào sân. Tuy nhiên, "Gà trống" cũng chỉ có thêm một pha hãm thành, đó là cú sút bị cản của Lamela ở phút 78.

Thời gian chậm chậm trôi đi, Leeds tạo ra sự khó chịu bằng lối chơi phòng ngự phản công. Phút 83, Raphinha tận dụng khoảng trống bên cánh phải để thoát xuống. Cầu thủ người Brazil căng ngang cho Rodrigo ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 cho chủ nhà.

Tottenham trắng tay rời Elland Road, và giậm chân ở vị tri thứ 6 với 56 điểm. Họ kém Chelsea 5 điểm, nhưng đã chơi hơn một trận.

