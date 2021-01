Lee Young Ae viếng mộ bé gái 16 tháng tuổi bị cha mẹ nuôi bạo hành

Chiều 5/1, truyền thông Hàn đăng tải hình ảnh gia đình Lee Young Ae ghé thăm mộ Jung In - bé gái 16 tháng tuổi qua đời do cha mẹ nuôi bạo hành.

Chiều 5/1, News1 và Sports Chosun đăng tải hình ảnh gia đình Lee Young Ae tới thăm mộ bé Jung In - bé gái qua đời do bị cha mẹ bạo hành.

Phóng viên hai tờ báo đã chụp được hình ảnh Lee Young Ae đưa hai con tới nghĩa trang Andersen - khu nghĩa trang dành riêng cho trẻ em - ở Yangpyeong (Gyeonggi, Hàn Quốc). Đứng trước mộ phần bé gái 16 tháng tuổi, Lee Young Ae rưng rưng nước mắt, hai con nữ diễn viên cũng chắp tay cầu nguyện.

Mẹ con Lee Young Ae thăm mộ bé Jung In ở Yangpyeong (Gyeonggi).

Jung In qua đời ngày 13/10/2020 vì bị bạo hành trong thời gian dài. Chương trình I Want To Know của đài SBS đã phát sóng phóng sự điều tra vụ việc vào ngày 2/1 và tiết lộ cô bé đã bị cha mẹ nuôi tra tấn trong suốt 6 tháng.

Theo điều tra của ê-kíp đài SBS, Jang - mẹ nuôi của bé Jung In - đã quay hơn 800 clip bạo hành tinh thần và thể chất bé như đánh vào bụng, ném ngã xuống đất, đấm vào mặt... Trước khi Jung In qua đời, camera tại trường mẫu giáo ghi được cảnh bé không ăn được, ngồi im một chỗ cả ngày, không thể cử động và trên mặt có nhiều vết bầm tím.

Theo báo cáo của cảnh sát, Jung In qua đời do các cơ quan nội tạng đều bị vỡ và xuất huyết nặng, hộp sọ của bé cũng không còn lành lặn. Vụ việc đã thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ ở Hàn Quốc. Dư luận xứ kim chi đều đăng tải dòng chữ "Xin lỗi em, Jung In", biểu thị sự hối hận khi không thể bảo vệ Jung In nói riêng và trẻ em nước này nói chung.

Trước Lee Young Ae, nhiều sao Hàn khác đã lên tiếng xin lỗi bé Jung In. Ji Min (BTS) đã đăng lên tài khoản mạng xã hội hashtag "Xin lỗi em, Jung In". Bà xã Jang Dong Gun - Go So Young - cũng chia sẻ nội dung tương tự lên tài khoản cá nhân.

Các ngôi sao khác như diễn viên Parasite Park So Dam, Seo Hyo Rim, Shin Ae Ra, Uhm Jung Hwa, Han Chae Ah, Hwang In Young... cũng đăng bài về vụ việc. Lee Min Jung - vợ Lee Byung Hun - chia sẻ ảnh chụp dòng chữ viết tay của con trai với nội dung: "Xin lỗi em, Jung In ơi. Ký tên: Anh Joon Ho".

Han Ji Min, Lee Min Jung và nhiều sao Hàn lên tiếng xin lỗi Jung In.

Cũng trong chiều 5/1, nữ diễn viên Han Ji Min đã đăng thư viết tay lên trang cá nhân, bày tỏ sự đau lòng khi biết về trường hợp của bé Jung In. Cô cũng kêu gọi dư luận Hàn Quốc cùng nâng cao kiến thức và đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em khỏi nạn bạo hành.

"Đó là thực tế mà chúng ta phải đối mặt. Điều này không được phép lặp lại một lần nào nữa, phải thay đổi và hành động. Xin lỗi em, Jung In. Người lớn chúng ta sẽ thay đổi mọi thứ vì em", Han Ji Min bày tỏ trên trang cá nhân.

Hiện, Hiệp hội Phòng chống Lạm dụng Trẻ em Hàn Quốc và ê-kíp sản xuất chương trình I Want To Know của đài SBS đang kêu gọi khán giả chung tay kiến nghị lên chính phủ, yêu cầu xử phạt bố mẹ nuôi nghiêm khắc, thích đáng để đòi lại công bằng cho bé Jung In.