Lee Sun Bin bất nhất

Giữa vụ kiện năm 2021 và 2017, nữ diễn viên được cho là có 2 lời khai đối lập nhau khi làm nhân chứng, gián tiếp khiến 1 công ty bị phá sản. Hiện sự việc đang gây tranh cãi.

Nữ diễn viên Lee Sun Bin. Ảnh: Clien.

The Fact đưa tin Lee Sun Bin đã nói dối trước tòa trong một vụ kiện liên quan đến công ty cũ. Lời khai của nữ diễn viên trong vụ kiện năm 2021 được cho là đã thay đổi so với lời khai trong một vụ kiện khác 4 năm trước.

Năm 2017, Imagine Asia kiện ông Byun, cổ đông lớn nhất của công ty vì có hành vi gian lận với WYD Entertainment. Cụ thể, ông Byun đã cố tình chấm dứt hợp đồng độc quyền của những người nổi tiếng như Lee Sun Bin để chiêu mộ, thành lập công ty riêng WYD. Khi được gọi làm nhân chứng, Lee Sun Bin khai rằng: "Ông Byun không liên quan gì đến WYD".

Tuy nhiên, 4 năm sau, vào ngày 25/6/2021, khi ông Byun kiện cựu CEO WYD Entertainment về vấn đề quyền sở hữu, cô xuất hiện với tư cách là nhân chứng cho bên khởi kiện và đưa ra lời khai khác với trước đây rằng: "WYD là công ty của ông Byun".

Khi chủ tọa hỏi nữ diễn viên về lý do thay đổi lời khai, cô giải thích: "Trong vụ kiện đầu tiên với Imagine Asia, chúng tôi gặp bất lợi, vì vậy chúng tôi đã cùng nhau thảo luận về những việc cần làm. Đó là lý do tại sao tôi phải tuyên bố như vậy".

Lee Sun Bin đang xuất hiện trên sóng truyền hình trong bộ phim "Những quý cô say xỉn 2". Ảnh: Soompi.

Các phương tiện truyền thông cáo buộc rằng lời khai ban đầu của Lee Sun Bin đã ảnh hưởng đến kết quả vụ kiện. Từ đó, dẫn đến việc Imagine Asia bị hủy niêm yết vào năm 2019 và khiến hàng nghìn nhà đầu tư thua lỗ.

Tuy nhiên, nữ diễn viên lên tiếng phản bác. Ngôi sao Những quý cô say xỉn cho rằng nếu lời khai có vấn đề, cô đã bị pháp luật trừng phạt, hơn nữa, việc công ty phá sản không hề liên quan đến cô. Bạn gái Kwang Soo dẫn nguồn các bài báo tiết lộ việc công ty bị hủy niêm yết là do tham ô và quản lý yếu kém. "Đây mới là lý do dẫn đến việc hủy niêm yết", cô viết.

Cuộc tranh cãi đã lan rộng đến các cộng đồng trực tuyến, cư dân mạng bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều. Mặc dù phần lớn cho rằng lời khai của Lee Sun Bin không liên quan gì đến việc hủy niêm yết của công ty và bảo vệ nữ diễn viên, vẫn có nhiều người khác cảm thấy dù thế nào đi nữa, việc nữ diễn viên đưa ra lời khai man là sai trái.

Họ bình luận: “Việc tạo lời khai giả là hoàn toàn sai”, “Chỉ một người làm sao có thể khiến cả công ty phá sản”, “Việc cô ấy nói dối là sai, nhưng nói rằng cô ấy đã khiến công ty phá sản vẫn là quá đáng”, “Nếu cô ấy nói dối thì đã bị trừng phạt rồi, các nhà báo thích làm to chuyện thôi” “Có vẻ như nhiều người vẫn không biết tội khai man nghiêm trọng như thế nào”.