Lee Si Uhn và Seo Ji Seung kết hôn

Hôn lễ của nam diễn viên "Reply 1997" và bạn gái cùng ngành sẽ được tổ chức riêng tư tại đảo Jeju. Sau lễ cưới, họ lập tức quay lại với công việc, không đi hưởng tuần trăng mật.

Sports Seoul đưa tin công ty quản lý Story J Company của nam diễn viên Lee Si Uhn thông báo anh sẽ kết hôn với người đẹp Seo Ji Seung vào tối 25/12. Hôn lễ được tổ chức đơn giản tại đảo Jeju (Hàn Quốc) với sự tham gia của người thân trong gia đình, không có bất kỳ khách mời nổi tiếng nào.

Theo Story J Company, sau lễ cưới, cặp nghệ sĩ sẽ lập tức trở về Seoul để hoàn thành công việc còn dang dở. Lee Si Uhn và Seo Ji Seung không đi nghỉ tuần trăng mặt.

Lee Si Uhn và Seo Ji Seung kín đáo trong quan hệ. Ảnh: Soompi.

Lee Si Uhn và Seo Ji Seung công khai hẹn hò vào tháng 2/2018 sau khoảng thời gian dài giữ quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết trong ngành giải trí. Lee Si Uhn hơn bạn gái 6 tuổi.

Sau khi thừa nhận quan hệ, cặp sao kín tiếng đời tư. Trong thời gian yêu nhau, Lee Si Uhn và Seo Ji Seung không bao giờ công khai chụp ảnh chung, cũng như xuất hiện bên nhau trước công chúng.

Theo Yonhap News, Lee Si Uhn bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2009. Anh gây chú ý với vai phụ trong Man To Man, Into the World Again, My Sassy Girl, Two Cops. Sau đó, anh nổi tiếng nhờ vai diễn Bang Sung Jae trong phim Reply 1997. Gần đây, Lee Si Uhn xuất hiện với tư cách khách mời trong Penthouse 2.

Seo Ji Seung, hôn thê của Lee Si Uhn, xuất hiện lần đầu trên truyền hình vào năm 2005 với bộ phim truyền hình Sharp 2. Ngoài ra, cô còn tham gia diễn trong For Her Son, TV Novel, Dear My Sister.