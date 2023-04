Lee Seung Gi và Lee Da In chi 76.000 USD tổ chức lễ cưới xa hoa

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Seung Gi và Lee Da In chọn phòng lớn nhất trong khách sạn sang trọng để tổ chức lễ cưới. Hai ngôi sao bỏ ra chi phí ước tính 100 triệu won.

Lee Seung Gi và Lee Da In tổ chức lễ cưới hoành tráng. Ảnh: Human Made.

Ngày 8/4, tờ Xports News đưa tin Lee Seung Gi và Lee Da In bỏ ra số tiền lớn để tổ chức lễ cưới hoành tráng tại khách sạn Grand Intercontinental Seoul Parnas ở Gangnam-gu, Seoul. Hai diễn viên chọn phòng lớn nhất trong khách sạn. Nơi này nổi tiếng với nội thất đầy màu sắc và trang trí hoa tươi trị giá khoảng 10 triệu won (khoảng 7.600 USD ). Phần sảnh rộng rãi cũng được trang trí hoa tươi bắt mắt.

Theo truyền thông Hàn Quốc, với khoảng 700 khách mời tham dự đám cưới, kinh phí Lee Da In và Lee Seung Gi bỏ ra cho ngày vui tối thiểu là khoảng 100 triệu won (gần 76.000 USD ), bao gồm các chi phí khác nhau như tổ chức, đồ ăn…

Tối 7/4, đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như MC Yoo Jae Suk, Lee Dong Wook, Kim Nam Gil, Han Hyo Joo, Lee Se Young, Kyu Hyun, Cha Eun Woo… tới dự lễ cưới Lee Seung Gi và Lee Da In. Tờ Star News thậm chí so sánh dàn khách mời dự lễ cưới sánh ngang các lễ trao giải.

Ảnh cưới của hai diễn viên. Ảnh: Human Made.

Theo Hankyung, buổi lễ được tổ chức riêng tư, thắt chặt an ninh. Khu vực sảnh chờ nơi khách mời chụp hình, phóng viên và khán giả không được vào trước thời gian quy định.

Hai nghệ sĩ tạm hoãn kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật để tập trung cho công việc sau khi tổ chức hôn lễ.

Thời gian qua, thông tin về lễ cưới của 2 ngôi sao họ Lee gây tranh cãi. Lý do là cha dượng của Lee Da In từng bị điều tra sau đó kết án tù vì cáo buộc gian lận. Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Da In cùng chị gái cũng là diễn viên - Lee Yu Bin và mẹ là Kyeon Mi Ri vẫn khoe cuộc sống giàu sang bất chấp bê bối, nên công chúng càng tức giận.

“Hình ảnh của Lee Seung Gi trở nên xấu đi do cuộc hôn nhân với Da In. Đây là một phần lý do dẫn đến cuộc khủng hoảng của Lee Seung Gi. Tuy nhiên, phần quan trọng hơn đến từ việc Lee Seung Gi không kiểm soát tốt ồn ào”, tờ Ten Asia viết.