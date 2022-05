Lee Seung Gi và bạn gái sau một năm công khai yêu nhau

Diễn viên sinh năm 1987 và bạn gái Lee Da In vừa có buổi hẹn hò riêng. Cả hai cùng đến phòng trưng bày để thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật.

Theo Allkpop, ngày 12/5, tài tử Lee Seung Gi đăng tải loạt ảnh cá nhân trong buổi triển lãm nghệ thuật tại Busan (Hàn Quốc). Nam diễn viên diện trang phục giản dị với áo sơ mi, đội mũ lưỡi trai. Cùng thời điểm, diễn viên Lee Da In cũng chia sẻ những bức tranh từ phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Đi kèm với đó, bạn gái kém 5 tuổi của Lee Seung Gi chú thích: "With Love" (cùng tình yêu - tạm dịch).

Đáng chú ý, một trong số các bức ảnh do Lee Da In đăng tải trùng khớp với bài đăng của Lee Seung Gi. Vì thế, khán giả cho rằng cặp sao vừa có buổi hẹn hò tại trung tâm triển lãm nghệ thuật.

Lee Seung Gi công khai hẹn hò Lee Da In vào tháng 5/2021. Ảnh: Dispatch.

Từ lúc xác nhận thông tin yêu nhau, cặp diễn viên vẫn quyết định giữ kín chuyện tình cảm cá nhân. Cả hai không đăng ảnh cùng nhau trên các nền tảng mạng xã hội.

Lần hiếm hoi vào tháng 5/2021, Dispatch ghi lại được hình ảnh Lee Seung Gi đưa Lee Da In đến thăm bà của anh tại Sokcho, Gangneung. Theo ghi nhận của phóng viên Dispatch, Lee Da In thân thiết bà ngoại của bạn trai.

Dispatch cho biết thêm tài tử đã giới thiệu Lee Da In là bạn gái với các đồng nghiệp thân thiết, người quen và nhân viên. Thậm chí, Lee Seung Gi đã gặp mẹ, chị gái của Lee Da In là hai nữ diễn viên nổi tiếng Kyeon Mi Ri và Lee Yu Bi.

Lee Seung Gi và Lee Da In xác nhận hẹn hò vào tháng 5/2021. Hai người quen biết và nảy sinh tình cảm vì có cùng sở thích chơi golf. Ngoài ra, nam diễn viên từng đóng phim chung với Lee Yoo Bi - chị gái của Lee Da In.

Bạn gái của Lee Seung Gi sinh năm 1992 gia nhập ngành giải trí khá muộn. Cô có vai diễn đầu tiên vào năm 2014, trong tác phẩm điện ảnh The Fatal Encounter. 8 năm qua, diễn viên 30 tuổi chỉ đóng thêm 7 phim truyền hình gồm Hwarang, My Golden Life, Doctor Prisoner... và một phim điện ảnh là Life Risking Romance. Trong tất cả phim, Lee Da In đều đóng vai phụ.