Lee Seung Gi từng phải điều trị tâm lý

Xuất hiện trong chương trình Master in the House, nam diễn viên Lee Seung Gi đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bản thân.

Nate đưa tin trong số phát sóng ngày 10/10 của chương trình Master in the House, bác sĩ tâm lý Oh Eun Young xuất hiện với vai trò khách mời chuyên gia. Trong chương trình, bác sĩ Oh Eun Young hỏi các nghệ sĩ đã bao giờ đến gặp bác sĩ tâm lý chưa. Lee Seung Gi nói: “Tôi có thể nói thật không? Trước đây, tôi từng đi điều trị tâm lý”.

“Hồi ấy, tôi bị căng thẳng tâm lý tới độ thể chất cũng ảnh hưởng. Tình trạng này diễn ra trước lúc tôi nhập ngũ, vào năm 29 tuổi. Khi sắp bước sang tuổi 30, tôi bắt đầu cảm thấy đau nhức toàn thân. Ban đầu, tôi nghĩ mình chỉ bị mệt nên đã tới phòng khám cổ truyền bắt mạch. Tôi cũng tới bệnh viện để thăm khám và chụp cộng hưởng từ. Các bác sĩ nói cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng các triệu chứng không biến mất”, nam diễn viên chia sẻ.

Lee Seung Gi chia sẻ bản thân từng phải điều trị tâm lý khi mới bước sang tuổi 30. Ảnh: SBS.

Anh nói tiếp: “Mọi người xung quanh lo ngại có thể tôi đã bị rối loạn lo âu và khuyên nên tới gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng đi khám tâm thần đâu có giống tới bệnh viện hay phòng khám tư. Tôi đã đắn đo rất lâu mới quyết định đi khám tâm lý. Khi ấy, tôi ôm lo lắng trong lòng mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Từ đó, tôi hình thành phản xạ luôn đề phòng mọi người”.

“Khi phấn chấn, tinh thần tôi rất thoải mái và trở nên cả nể. Tôi dễ dãi với mọi người và chẳng thể từ chối ai điều gì”, nam diễn viên nói. Lee Seung Gi không cho rằng đây là tật xấu, nhưng nó khiến anh gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống thường ngày.

Bác sĩ Oh hỏi Lee Seung Gi có phải kiểu người sẽ mua một món đồ gì đó chỉ vì người khác khen nó hợp với anh hay không. Lee Sung Gi đáp: “Tôi thường rơi vào tình huống này khi đi với Lee Seo Jin. Nếu Seo Jin khen món đồ nào đó đẹp, tôi sẽ mua ngay. Chỉ cần là người mình có cảm tình nói, tôi sẽ lập tức nghe theo”.

Anh chia sẻ bản thân dễ bị quá khích dù chỉ nhận một lời khen vô thưởng vô phạt nhưng không nuối tiếc về cách cư xử ấy. Lee Sung Gi kể: “Tôi từng được mời đến tiệc thôi nôi của con gái một người bạn. Nhưng bữa tiệc ấy lại trùng với ngày quay cuối cùng một bộ phim đang thực hiện. Bữa tiệc tổ chức vào buổi trưa ở Seoul, còn tôi quay phim ở một hòn đảo ngoài khơi Incheon”.

Chương trình Master in the House có sự góp mặt của Lee Seung Gi, Yang Se Hyung, Kim Dong Huyn và Yoo Su Bin. Ảnh: SBS.

“Đã là ngày quay cuối nên tôi cũng chẳng còn mấy việc. Nhưng vì muốn nhanh chóng xong việc để về Seoul, mặt trời vừa mọc, tôi đã đến phim trường. Vì đi việc riêng nên tôi cũng không tiện hối thúc ê-kíp. Kết quả, nguyên ngày hôm đó tôi cứ nhấp nhổm như ngồi tổ kiến. Cuối buổi, chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm với đoàn phim. Dù đã cố giấu, mặt mũi tôi vẫn cứ nghệt ra. May thay tôi cũng đã xoay sở tốt ở bữa tiệc sau đó”, anh nói.

Sau khi nghe câu chuyện của Lee Seung Gi, bác sĩ Oh nhận xét: “Có nhiều lý do khiến chúng ta không dễ dàng từ chối đề nghị của người khác. Lee Seung Gi là con người chân thành, với ý thức cao về trách nhiệm. Bạn cũng rất vị tha, không muốn làm người khác thất vọng".

"Khi nghĩ rằng hành động của mình có thể hữu ích hay mang lại niềm vui cho người khác, bạn không thể từ chối. Lee Seung Gi có niềm tin ở bản thân cũng như khả năng phán đoán những điều nên làm. Bạn có tài, và đến giờ vẫn làm tốt công việc của mình”, nữ bác sĩ nói.