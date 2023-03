Lee Seung Gi trả giá vì cưới vợ tai tiếng

Truyền thông Hàn Quốc nhận định Lee Seung Gi đang khủng hoảng vì cuộc hôn nhân với Lee Da In. Đáng nói, anh còn lên tiếng chia sẻ về tình yêu nên khiến công chúng càng phẫn nộ.

Ngày 3/3, tờ Sports Chosun đưa tin diễn viên Son Ji Chang tiết lộ MC Kang Ho Dong từ chối làm người chủ trì ở hôn lễ của Lee Seung Gi và Lee Da In. "Thực ra, Lee Seung Gi đã đề nghị Kang Ho Dong chủ trì đám cưới. Kang Ho Dong là tiền bối Lee Seung Gi kính trọng. Tuy nhiên, Kang Ho Dong từ chối với lý do ‘bất tiện’. Thay vào đó, Kang Ho Dong muốn gửi lời chúc mừng theo cách riêng”, Son Ji Chang tiết lộ.

Phản ứng của Kang Ho Dong được cho là khá dễ hiểu bởi trước đó nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc bị chỉ trích vì được đưa tin dự lễ cưới Lee Seung Gi. Ngay cả MC quốc dân được hầu hết khán giả Hàn Quốc yêu quý là Yoo Jae Suk cũng không được bao dung.

Khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi vào nghề

“Lee Seung Gi đang gặp nguy hiểm”, tờ Ten Asia mở đầu bài viết mới nhất về Lee Seung Gi. Trong khi đó, tiêu đề bài viết là: “Lee Seung Gi đang không thể quản lý khủng hoảng. Đây không phải lúc để thể hiện sự lãng mạn của vợ chồng mới cưới”.

“Hình ảnh của Lee Seung Gi trở nên xấu đi do cuộc hôn nhân với Da In. Đây là một phần lý do dẫn đến cuộc khủng hoảng của Lee Seung Gi. Nhưng phần quan trọng hơn đến từ việc Lee Seung Gi không kiểm soát tốt ồn ào”, tờ Ten Asia viết.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Seung Gi không thể giải quyết những ồn ào xung quanh bản thân mà ngược lại còn tạo ra vấn đề mới. Việc thiếu người trợ giúp có thể sẽ là trở ngại cho các hoạt động trong tương lai của nam diễn viên.

Vừa qua, anh thành lập công ty một thành viên để tự quản lý công việc. Như Lee Seung Gi nói trong cuộc phỏng vấn gần đây, hiện tại là thời điểm anh tự tin nhất. Anh nhận được số tiền bị quỵt suốt nhiều năm từ công ty cũ và tình yêu đơm hoa kết trái. Đã đến lúc hài lòng với mọi thứ Lee Seung Gi có.

Tuy nhiên, điều Lee Seung Gi cần lúc này là sự quản lý từ người có năng lực và có thể nhìn nhận mọi việc một cách khách quan đồng thời đưa ra lời khuyên. Cũng giống trước đây, công ty Hook Entertainment đã tạo ra hình ảnh xuất sắc cho Lee Seung Gi với tư cách “cựu chủ tịch hội học sinh”.

Bài viết của Ten Asia được đưa ra sau khi Kyeon Mi Ri, Lee Seung Gi và Son Ji Chang thay nhau trả lời phỏng vấn về hôn lễ sắp diễn ra. Đầu tiên, Kyeon Mi Ri giải thích về cáo buộc lừa đảo năm nào. Theo Sports Khan, nữ diễn viên khẳng định gia đình cô không lừa đảo. Nhưng đương nhiên, khán giả không tin những gì cô nói bởi năm 2018, chồng Kyeon Mi Ri bị kết án 4 năm tù và chịu phạt 2,5 tỷ won.

Việc Lee Seung Gi thể hiện tình yêu với Lee Da In khiến công chúng càng tức giận.

Tiếp đó, Lee Seung Gi chia sẻ anh yêu Lee Da In cuồng nhiệt. Do đó, bất chấp tất cả, anh muốn cưới Lee Da In. Chính chia sẻ của Lee Seung Gi thổi bùng ngọn lửa tức giận vốn âm ỷ suốt thời gian dài của công chúng. Hành động này cho thấy Lee Seung Gi không những không giải quyết được tranh cãi đang nhắm tới mình mà càng khiến công chúng quay lưng.

Ten Asia nhận định Lee Seung Gi và những người xung quanh đang cố phơi bày quá nhiều, đến mức công chúng cảm thấy bất thường.

Theo Ten Asia, Lee Seung Gi là một ca sĩ giỏi, diễn xuất tốt và có thể làm những việc khác ngoài các hoạt động giải trí. Vì vậy phạm vi hoạt động của anh rất rộng. Tuy nhiên, sẽ không có nhiều công ty dám làm việc với Lee Seung Gi. Đó là bởi hình ảnh tốt đẹp của anh đã tiêu tan do việc kết hôn. Truyền thông nhận định Lee Seung Gi đã trở thành một người nổi tiếng không thể tin tưởng 100%. Vì vậy sẽ mất rất nhiều thời gian để giới giải trí và khán giả có lại niềm tin ở Lee Seung Gi.

Một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi người là kết hôn. Do đó, thật tốt khi ngày vui đó không vướng ồn ào. Tuy nhiên, đây không phải lúc đắm chìm trong những giấc mơ ngọt ngào của các cặp vợ chồng mới cưới, Lee Seung Gi cần dành thời gian xử lý khủng hoảng, Ten Asia nhận định.

Mất điểm vì người vợ tai tiếng

Từ khi thông báo hẹn hò Lee Da In, Lee Seung Gi đã bị phản ứng dữ dội. Do đó, tới khi xác nhận tổ chức lễ cưới vào 7/4 tới, nam diễn viên càng bị mất điểm trong mắt công chúng. Như diễn viên Son Ji Chang nói, lễ cưới đáng lẽ phải nhận được lời chúc mừng. Ngược lại, hôn lễ của Lee Seung Gi và Lee Da In lại ngập trong những chỉ trích.

Lý do khán giả không chấp nhận cuộc hôn nhân này là gia đình Lee Da In quá tai tiếng. Năm 2009, Kyeon Mi Ri - mẹ của Lee Da In - bị điều tra về hành vi thao túng cổ phiếu, trong khi chồng cô (tức cha dượng Lee Da In) bị nghi ngờ giao dịch nội gián. Sau đó, Kyeon Mi Ri xin lỗi và từ bỏ tư cách đại diện hình ảnh cho một mạng mua sắm gia đình.

Lee Da In bị ghét bỏ vì tai tiếng của cha mẹ.

Ten Asia đưa tin hơn 300.000 nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ việc của vợ chồng Kyeon Mi Ri. Nhiều người trong số họ chọn kết liễu cuộc đời. Đây chính là lý do đẩy sự tức giận của công chúng với gia đình Kyeon Mi Ri lên tới đỉnh điểm. Đáng nói, thay vì tỏ ra hối lỗi, Lee Da In và chị gái là diễn viên Lee Yu Bin vẫn thể hiện sống trong giàu sang.

Cha ruột của Lee Da In cũng tai tiếng không kém. Diễn viên Im Young Gyu từng bị bắt vì tội cản trở công việc kinh doanh và phải ngồi tù 6 tháng và 2 năm quản chế. Tháng 10/2020, nam diễn viên uống rượu say và gây náo loạn một quán bar ở Gangnam.

Điều khiến công chúng tiếc nuối hơn cả là Lee Seung Gi trước đó rất được yêu mến. Anh có sự nghiệp thành công, thậm chí được mệnh danh “chàng rể quốc dân”. Tuy nhiên, kể từ khi thông tin kết hôn với Lee Da In nổ ra, nhiều khán giả gọi anh là “con rể Kyeon Mi Ri” hay những tên gọi tiêu cực hơn.