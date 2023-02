Lee Seung Gi tổ chức lễ cưới tại khách sạn 5 sao

Khách sạn này thường được người nổi tiếng và các cặp đôi giàu có lựa chọn cho ngày trọng đại.

Lee Seung Gi và Lee Da In sắp tổ chức lễ cưới. Ảnh: Instagram/Lee Seung-gi, Lee Da-in.

Ngày 8/2, tờ Osen đưa tin đám cưới của nam diễn viên Lee Seung Gi và Lee Da In sẽ được tổ chức tại khách sạn 5 sao Grand Intercontinental Seoul Parnas.

Công ty quản lý của Lee Da In cũng xác nhận: "Lee Seung Gi và Lee Da In sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 7/4 tại khách sạn Grand Intercontinental Seoul Parnas ở khu phố Samseong của Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). Hãy thông cảm cho chúng tôi vì rất khó để xác nhận thời gian và lịch trình cụ thể".

Theo Osen, khách sạn này thường được người nổi tiếng và các cặp đôi giàu có lựa chọn do có không gian rộng rãi, sang trọng.

Không gian sang trọng của khách sạn Grand Intercontinental Seoul Parnas. Ảnh: Osen.

Lee Seung Gi thông báo kết hôn với nữ diễn viên Lee Da In vào ngày 7/2. Anh viết: “Hôm nay, tôi muốn nói với các bạn quyết định quan trọng nhất cuộc đời. Tôi yêu Lee Da In và chúng tôi sắp tới không chỉ là người yêu mà vợ chồng. Chúng tôi quyết định ở bên nhau đến hết cuộc đời".

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 8/2 với tờ News1, mẹ của Lee Seung Gi tiết lộ cảm nghĩ về con dâu tương lai. Bà nói: “Tôi yêu sự trưởng thành của Lee Da In. Con bé vừa nhiệt tình, vừa xinh đẹp. Tôi rất hạnh phúc khi Da In luôn sát cánh, tiếp thêm động lực cho con trai mình. Đối với tôi, Lee Da In là cô con dâu tuyệt vời nhất”.

Trước đó, News1 cho biết cuộc hôn nhân bị gia đình Lee Seung Gi phản đối. Tuy nhiên, nam diễn viên đã chứng minh được tình cảm giữa anh và bạn gái, dần dần vượt qua rào cản này.