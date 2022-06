Lee Seung Gi khủng hoảng vì bạn gái tai tiếng

Theo Ten Asia, sau khi công khai yêu Lee Da In, Lee Seung Gi gặp khủng hoảng. Các chương trình anh tham gia giảm dần về tỷ suất người xem.

Lee Seung Gi và Lee Da In thừa nhận hẹn hò từ tháng 5/2021 nhưng ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt của khán giả. Một số người hâm mộ thậm chí biểu tình bằng xe tải trước nhà của Lee Seung Gi. Một trong những lý do khiến fan không chấp nhận chuyện tình yêu giữa hai ngôi sao là cha mẹ của Lee Da In có liên quan đến việc thao túng giá cổ phiếu trong quá khứ.

Kể từ đó, tin đồn hai diễn viên chia tay liên tục dấy lên. Sau khoảng một năm im ắng, mới đây Lee Seung Gi lần đầu chia sẻ về chuyện tình yêu. Nam diễn viên khẳng định anh và bạn gái vẫn giữ mối quan hệ tốt sau một năm hẹn hò.

Gặp khủng hoảng sau khi công khai yêu nhau

Trong bài viết mới đăng, Lee Seung Gi gián tiếp phủ nhận chuyện chia tay. Anh cho biết: "Kể từ sau tin đồn hẹn hò được đăng vào năm 2021, cuộc sống cá nhân và quan điểm của tôi không thay đổi. Vì thế, tôi không bình luận về chuyện này thêm nữa vì thấy không cần thiết. Tôi xin lỗi nếu có điều gì đó khiến mọi người buồn vì vấn đề này".

“Tôi lo lắng nếu câu chuyện của chúng tôi lan truyền, nó sẽ trở thành những tin đồn xuyên tạc. Điều đó có thể làm tổn thương nhiều người và được sử dụng như câu chuyện phiếm cho ai đó. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người hiểu tại sao tôi kín tiếng khi được yêu cầu làm rõ vấn đề”, Lee Seung Gi lý giải việc luôn im lặng về đời tư.

Theo bài viết của Ten Asia đăng ngày 7/6, tình yêu của Lee Seung Gi vững chắc nhưng sự nghiệp lại gặp khủng hoảng. Tỷ suất người xem các chương trình giải trí có sự xuất hiện của Lee Seung Gi đang gặp khó khăn.

Lee Seung Gi gặp khủng hoảng sau một năm công khai bạn gái.

All The Butlers - chương trình phát trên kênh SBS - có sự tham gia của Lee Seung Gi từ năm 2017 có xu hướng giảm về lượng người xem bất chấp sự thay đổi thành viên liên tiếp.

All The Butlers có sự tham gia của những ngôi sao giải trí như Lee Sang Yoon, Shin Sung Rok, Yoo Soo Bin, Lee Seung Gi, Yang Se Hyeong, Kim Dong Hyun và Eun Ji Won nhưng tiếp tục ế ẩm.

Ngay cả sau khi Eun Ji Won - ngôi sao nổi tiếng với tính cách hài hước - tham gia vào tháng 4, All The Butlers tiếp tục giảm về rating. Tập phát sóng vào ngày 29/5 và 5/6 đã giảm xuống mức 2%. Ten Asia nhận định đây là con số đáng báo động. Ở mùa đầu tiên, chương trình đạt tỷ suất người xem cao nhất là 21%. Sang năm 2021, mức rating cao nhất chương trình là 9%.

Tương tự, Eat Gongchiri 3 Random Box của đài SBS đạt tỷ suất người xem cao nhất 4% trong mùa 2 nhưng chưa thể thoát khỏi ngưỡng 2% trong mùa 3. Tính đến tập phát sóng thứ 4, rating của Eat Gongchiri 3 Random Box thấp hơn đáng kể so với chương trình cạnh tranh cùng khung giờ là Immortal Song của KBS (5,0%) và What Do You Do When You Play của MBC (6,9%).

Lee Seung Gi đang ghi dấu ấn kém cỏi trong ngành giải trí. Tuy nhiên, anh sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với tư cách diễn viên qua bộ phim truyền hình KBS2 Yêu theo luật vào tháng 8. Điều đáng chú ý lúc này là liệu Lee Seung Gi có thể vượt qua cơn khủng hoảng rating nhờ dự án truyền hình này hay không.

Người hâm mộ thất vọng khi Lee Seung Gi yêu Lee Da In.

Lần sóng gió đầu tiên trong sự nghiệp của “chàng rể quốc dân”

Lee Seung Gi (sinh năm 1987) ra mắt vào năm 2004 với tư cách ca sĩ. Ngay từ khi 17 tuổi, Lee Seung Gi đã có ca khúc Because You're My Girl trở thành bản ballad nổi tiếng, tạo nên hội chứng “thích phụ nữ lớn tuổi” ở Hàn Quốc.

Với bài hát này, anh giành chiến thắng ở hạng mục tân binh trong nhiều lễ trao giải âm nhạc khác nhau năm 2004, chẳng hạn Mnet KM Music Festival và Seoul Music Awards. Năm 2007, anh cũng giành được giải thưởng Nam nghệ sĩ solo xuất sắc tại Mnet KM Music Festival với ca khúc White Lie trong album thứ ba Câu chuyện chia ly.

Lee Seung Gi khi đó gắn liền với các ca khúc ballad và đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng, được công chúng yêu thích như Will You Marry Me, Return hay The Ordinary Man…

Năm 2006, Lee Seung Gi tiếp tục thành công vang dội, nhưng lần này là ở mảng phim truyền hình. Anh tham gia bộ phim Những nàng công chúa nổi tiếng và kể từ đó được khán giả yêu mến với cái tên “chàng rể quốc dân”.

Sau đó anh được chọn vào vai nam chính trong bộ phim truyền hình cuối tuần Brilliant Legacy - Người thừa kế sáng giá của đài SBS, phát sóng năm 2009. Trong phim, anh đảm nhận vai chính cùng Han Hyo Joo. Bộ phim đánh bại tất cả đối thủ để duy trì vị trí đầu bảng về tỷ suất người xem trong suốt thời gian phát sóng. Tập cuối cùng của phim đạt tỷ suất người xem là 47,1%.

​​Thành công vang dội của Người thừa kế sáng giá đã thúc đẩy sự nổi tiếng của Lee Seung Gi với tư cách một diễn viên. Anh nhận vô số lời mời quảng cáo và giành giải thưởng Diễn xuất xuất sắc, Top 10 ngôi sao và Cặp đôi đẹp nhất với Han Hyo Joo tại lễ trao giải SBS Drama năm 2009.

Sau đó, Lee Seung Gi tiếp tục có nhiều bộ phim thành công, đạt tỷ suất người xem cao như Bạn gái tôi là hồ ly (rating trung bình là 15%), The King 2 Hearts (12%), Gu Family Book (15,1%) hay Lãng khách… Theo Sports Chosun, năm 2011 và 2012, Lee Seung Gi là một trong những người mẫu quảng cáo được yêu thích nhất.

Đặc biệt, thông qua các chương trình Lee Seung Gi tham gia, nam diễn viên được yêu mến với tính cách tốt bụng, chân thành. Qua chương trình 1 Đêm 2 Ngày, anh cũng được mệnh danh “em trai quốc dân”. Lee Seung Gi luôn duy trì sự nghiệp thành công và đời tư trong sạch trong suốt nhiều năm sự nghiệp.

Chuyện tình yêu của hai diễn viên không được người hâm mộ ủng hộ.

Do đó, khi anh công khai yêu Lee Da In, người hâm mộ không hài lòng. Họ cho rằng Lee Da In chủ yếu đóng vai phụ trong các phim truyền hình, điện ảnh nên không xứng với danh tiếng của bạn trai. Lý do quan trọng nhất dẫn đến sự phản đối là tai tiếng của gia đình cô.

Lee Da In có mẹ là nữ diễn viên kiêm ca sĩ kỳ cựu Kyeon Mi Ri, cha là nam diễn viên Im Young Gyu. Trong đó, Kyeon Mi Ri nổi tiếng với vai diễn “mama Chuê” kiêu ngạo và đầy tham vọng trong bộ phim truyền hình Nàng Dae Jang Geum.

Năm 1993, Kyeon Mi Ri và nam diễn viên Im Young Gyu ly hôn. Sau khi mẹ tái hôn với doanh nhân Lee Hong Heon, Lee Da In và chị gái là diễn viên Lee Yoo Bi lấy họ theo cha dượng. Năm 2009, Kyeon Mi Ri bị điều tra về hành vi thao túng cổ phiếu, trong khi chồng cô bị nghi ngờ giao dịch nội gián. Sau đó, Kyeon Mi Ri xin lỗi và từ bỏ tư cách đại diện hình ảnh cho một mạng mua sắm gia đình.

Cha ruột của Lee Da In cũng vướng nhiều bê bối đời tư. Diễn viên Im Young Gyu từng bị bắt vì tội cản trở công việc kinh doanh và phải ngồi tù sáu tháng với hai năm quản chế. Tháng 10/2020, nam diễn viên uống rượu say và gây náo loạn một quán bar ở Gangnam. Im Young Gyu đánh nhau với những khách hàng trong quán bar.