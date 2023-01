Lee Seung Gi gây chú ý với kiểu đầu trọc

Sports Seoul đưa tin vào ngày 31/12, nam diễn viên, ca sĩ Lee Seung Gi lần đầu lộ diện trước công chúng sau vụ kiện tranh chấp lợi nhuận với công ty quản lý cũ Hook Entertainment. Anh xuất hiện tại lễ trao giải KBS Drama Awards cùng kiểu đầu trọc, thu hút sự chú ý.

Lee Seung Gi giải thích rằng anh cạo trọc đầu để vào vai nhà sư trong bộ phim Big Family sắp tới. Nam diễn viên bày tỏ hy vọng khán giả không hiểu lầm anh cắt tóc vì "tâm trạng thay đổi thất thường do vấn đề cá nhân" như nhiều người suy đoán.

"Rất nhiều người nhìn tôi với ánh mắt thương xót. Mọi người không cần làm vậy đâu", nam diễn viên vừa cười vừa chia sẻ.

Vai diễn Kim Jung Ho trong bộ phim The Law Cafe mang về cho Lee Seung Gi giải Daesang danh giá tại KBS Drama Awards. Anh cũng giành chiến thắng hạng mục Cặp đôi xuất sắc cùng bạn diễn Lee Se Young.

Nam diễn viên phát biểu lúc nhận giải: "Tôi đang rất lo lắng. Năm nay dường như là năm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thấy vừa biết ơn, vừa xấu hổ khi được trao cho giải thưởng lớn như này".

Anh tiết lộ: "Thực ra, tôi đã suy nghĩ hàng trăm lần rằng tôi có nên tham gia buổi lễ hôm nay không, tôi có nên xin phép vắng mặt không. Như nhiều người đã biết, tôi đang trải qua vấn đề cá nhân. Nếu tôi dự lễ trao giải với biểu cảm lạnh lùng thì sẽ không phù hợp, nhưng nếu tôi cứ ngồi đó và mỉm cười thì trong lòng tôi lại thấy vướng bận. Điều này khiến tôi liên tục thay đổi ý định".

Nam diễn viên cho biết đoàn làm phim The Law Cafe là lý do chính khiến anh quyết định tham gia buổi lễ. Anh nghĩ mình không nên "làm ngơ trước mồ hôi và công sức của cả đoàn phim vì chuyện cá nhân".

Khi được hỏi về dự định cho năm 2023, Lee Seung Gi chia sẻ rằng anh có cả "kế hoạch hoạt động" và "kế hoạch chiến đấu".

"Hôm nay, tôi càng thêm quyết tâm rằng tôi sẽ không để các đàn em ngồi vào chiếc ghế này trong năm tới, năm kia, 10 và 20 năm nữa phải đấu tranh, buông bỏ nhiều thứ để giành lại những quyền lợi vốn dĩ là điều hiển nhiên", Lee Seung Gi khẳng định.

