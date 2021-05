Lee Seung Gi đưa bạn gái về ra mắt người thân

Dispatch đưa tin Lee Seung Gi đã giới thiệu Lee Da In với gia đình, bạn bè thân thiết. Họ hẹn hò được một năm.

Chiều 24/5, Dispatch công bố hình ảnh Lee Seung Gi đưa Lee Da In đến thăm bà của anh tại Sokcho, Gangneung. Theo ghi nhận của phóng viên Dispatch, Lee Da In cư xử lịch sự, nhẹ nhàng với bà ngoại của bạn trai.

Dispatch cho biết thêm Lee Seung Gi đã giới thiệu Lee Da In là bạn gái với các đồng nghiệp thân thiết, người quen và nhân viên. Thậm chí, theo Dispatch, Lee Seung Gi đã gặp mẹ, chị gái của Lee Da In là hai nữ diễn viên nổi tiếng Kyeon Mi Ri và Lee Yu Bi.

Lee Seung Gi đưa bạn gái đến gặp bà ngoại. Ảnh: Dispatch.

Dispatch cho biết ban đầu họ nhận được thông tin hẹn hò của Lee Seung Gi và Lee Da In từ một độc giả. Người này cho biết chứng kiến hai diễn viên hẹn hò tại một khu nghỉ dưỡng ở Gangneung. Họ chơi golf và dùng bữa cùng nhau. Đây là khoảng thời gian cả hai mới quen nhau.

Khi tới Gangneung, các phóng viên của Dispatch thấy ​​hai ngôi sao có mặt tại sảnh của khu nghỉ dưỡng. Sau đó, Lee Da In lên xe của Lee Seung Gi.

Sáng 24/5, Sports Kyunghan đưa tin Lee Seung Gi và nữ diễn viên Lee Da In đã hẹn hò được một năm. Hai ngôi sao quen biết khi cùng tham gia câu lạc bộ golf.

Công ty quản lý của Lee Da In là 9ATO Entertainment xác nhận mối quan hệ của của nữ diễn viên và Lee Seung Gi.

"Lee Da In và Lee Seung Gi bắt đầu gặp gỡ với tư cách đồng nghiệp từ khoảng 5, 6 tháng trước. Hai người nảy sinh tình cảm và đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Chúng tôi mong khán giả ủng hộ để hai nghệ sĩ tiếp tục gặp gỡ nhau thật vui vẻ", đại diện công ty trả lời News1.

Lee Seung Gi sinh năm 1987, hơn Lee Da In 5 tuổi. Anh xuất thân là ca sĩ nhưng thành công hơn cả với vai trò diễn viên. Anh tham gia nhiều dự án nổi tiếng như My Girlfriend Is a Nine-Tailed Fox, A Korean Odessey, Gu Family Book, Vagabond…