Lee Ryan yêu đồng giới

Hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lee Ryan gây ấn tượng với vẻ điển trai, giọng hát ngọt ngào. Dẫu vậy, anh lại là thành viên tai tiếng nhất nhóm Blue.

Đầu tháng 8, Yahoo đưa tin Lee Ryan vướng cáo buộc gây rối trật tự công cộng khi có hành vi xúc phạm, lăng mạ tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Glasgow đến London (Anh).

Chuyến bay bị hoãn 20 phút, tất cả hành khách đều khó chịu trước sự thiếu kiểm soát của ca sĩ này. Anh đã rời chỗ ngồi, di chuyển lên xuống lối đi và thậm chí chạy đến rèm cửa của phi hành đoàn.

Một nhân chứng cho The Sun biết: "Anh ta hung hăng với các tiếp viên nữ khi biết rằng mình không được phục vụ rượu theo yêu cầu".

Hình ảnh Lee Ryan bị cảnh sát bắt sau khi máy bay hạ cánh. Ảnh: Daily Mail.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, Ryan đã bị cảnh sát còng tay và đưa đến phòng giam. Sau 12 giờ, nam ca sĩ được thả, nhưng vẫn bị điều tra thêm.

Theo Daily Mail, đây chỉ là một trong những bê bối đáng quên trong hơn 20 năm làm nghệ thuật của ngôi sao âm nhạc quốc tế.

"Tôi từng lên giường với nhiều phụ nữ"

Lee Ryan sinh ngày 17/6/1983 ở Chatham (Kent, Anh) trong gia đình không mấy hạnh phúc. Năm Ryan 6 tuổi, cha mẹ ly hôn, anh chủ yếu sống với mẹ và bà. Từ bé, Ryan đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và được cho theo học trường Welling, trường Nghệ thuật biểu diễn độc lập Belcanto London Academy (BLA).

Năm 2000, nhóm nhạc Blue được thành lập gồm 4 thành viên Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa và Lee Ryan. Chàng trai lúc ấy 17 tuổi đã cùng những đồng nghiệp tạo nên đột phá cho loạt hit toàn cầu One Love, U Make Me Wanna, Sorry Seems to Be the Hardest Word, Fly By II…

Ryan đồng đạo diễn MV Breathe Easy trước khi Blue tan rã vào năm 2004. Và tới năm 2011, 4 chàng trai đã tái hợp.

Lee Ryan (ngoài cùng bên trái) được khen điển trai nhất nhóm Blue. Ảnh: Myeurofreaks.

Theo People, Ryan sở hữu ngoại hình nổi bật nhất Blue. Thời nhóm còn "làm mưa làm gió" với các ca khúc All Rise, If You Come Back... vẻ điển trai pha chút phủi bụi, bất cần đời của anh đã chinh phục trái tim hàng triệu khán giả nữ.

Trong cuộc phỏng vấn trên GQ Magazine, Ryan tiết lộ có rất nhiều phụ nữ say đắm vẻ đẹp của anh. Anh nói không nhớ nổi con số chính xác.

"Tôi không biết mình đã quyến rũ bao nhiêu cô gái. Khi còn rất trẻ, tôi đã góp mặt trong một boyband nổi tiếng. Tôi đã ngủ với quá nhiều người. Bởi vậy, mọi người đều nghĩ tôi là kẻ đàng điếm".

Nét thu hút trên gương mặt góc cạnh, nam tính của Ryan còn giúp anh trúng hợp đồng làm người đại diện cho Dolce & Gabbana và nhiều thương hiệu thời trang cao cấp khác.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Ryan còn tham gia kịch câm, vai gần nhất của anh là Hoàng tử tại sân khấu điện ảnh Darlington năm 2017. Năm 2019, anh đóng vai chính Celebs Go Dating và phát hành đĩa đơn đầu tiên sau 9 năm có nhan đề Ghost.

Đời sống tình ái phức tạp

Theo People, Lee Ryan thừa nhận nam ca sĩ có quan hệ tình ái với cả nam giới.

Hồi năm 2014, dư luận được phen xôn xao trước thông tin chàng ca sĩ sinh năm 1983 và đồng đội trong nhóm Blue - Duncan James, từng có quan hệ khá "dữ dội" và thân mật cùng nhau. Tin này do chính Ryan xác nhận trong chương trình Người giấu mặt phiên bản Anh.

Nguồn tin The Sun cho hay: "Lee nảy sinh tình cảm mãnh liệt với Duncan. Anh ấy cảm thấy Duncan người duy nhất trên thế giới có thể thấu hiểu mình. Họ yêu nhau và sự thật là đã gần gũi nhau nhiều năm. Họ hoàn toàn thoải mái với nhau và thường đi du lịch chung".

Lee Ryan xác nhận từng có quan hệ đồng tính với Duncan James. Ảnh: Flickr.

Thông tin là người lưỡng tính chưa kịp lắng xuống, Ryan tiếp tục gây sốc khi thể hiện những động tác mô phỏng chuyện tình dục trong show Big Brother. Xuất hiện chỉ với chiếc quần lót, gương mặt trang điểm đậm, Ryan không ngại thè lưỡi, ưỡn ẹo thô tục. Hành động của anh khiến những người có mặt phát ngượng.

US Weekly cho biết đời sống tình cảm của Ryan đầy phức tạp. Những người từng hẹn hò ca sĩ này lần lượt bóc trần con người thật của anh.

Louise Glover, người mẫu chụp ảnh cho tạp chí Playboy, tuôn ra những lời phũ phàng về Ryan: "Anh ta chỉ là gã ích kỷ, không đếm xỉa đến tình cảm của phụ nữ. Người ngợm anh ta chẳng ra gì cả. Ngay trong lần gặp đầu, anh ta đã đưa tôi về nhà người bạn và đòi hỏi chuyện chung đụng. Tất nhiên, tôi không muốn đi quá xa nên từ chối".

Vì mải mê chạy theo câu chuyện tình ái, bỏ bê sự nghiệp, Ryan đã đánh mất nhiều cơ hội. Vẻ ngoài của anh bị chê ngày càng xuống sắc.

Tai tiếng kéo dài

Nhiều năm trước khi bị bắt vì lăng mạ tiếp viên hàng không, Ryan đã có danh sách dài những vụ việc chẳng mấy hay ho, đẩy sự nghiệp vốn từng rất rực rỡ vào con đường lao dốc.

Trở lại năm 2001, phát ngôn phản cảm dai dẳng của Lee Ryan trong một vụ lùm xùm đã khiến nhóm Blue bị mất hợp đồng thu âm ở Mỹ. Liên tiếp sau đó, nam ca sĩ bị chỉ trích là "con sâu làm rầu nồi canh", vì chỉ cần dính đến Ryan, Blue lại chật vật.

Chưa dừng lại ở đó, tháng 8/2003, giọng ca Army of Lovers bị buộc tội lái xe trong tình trạng say xỉn ở trung tâm London. Một năm sau, anh bị kết tội cho hành vi đập vỡ máy ảnh của paparazzi. Được biết, Ryan cực kỳ hậm hực khi bị hai tay săn ảnh bám theo khi rời hộp đêm.

Theo Daily Mail, Ryan chưa bao giờ giấu giếm mình nghiện rượu. 10 năm là khoảng thời gian anh vật lộn với thức uống có cồn, nhưng thực tế đến nay vẫn chưa dứt hẳn được. Năm 2019, Ryan uống rượu trở lại.

Lee Ryan biểu diễn ở Mighty Hoopla Festival ở London (Anh) ngày 3/6. Ảnh: Getty.

So với các thành viên khác trong Blue, Ryan có thể điển trai, được quan tâm hơn. Tuy nhiên, cuộc đời và sự nghiệp của anh lại sớm tuột dốc trong sự tai tiếng.