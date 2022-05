Lee Jung Jae gây tranh luận tại Cannes 2022

Tài tử Hàn Quốc mang đến LHP Cannes 2022 tác phẩm hành động “Hunt”. Bộ phim đánh dấu màn ra mắt của anh với tư cách đạo diễn phim điện ảnh.

Năm 2021, tên tuổi nam diễn viên Lee Jung Jae nổi tiếng toàn cầu cùng thành công của bom tấn truyền hình Squid Game. Vai diễn đã mang lại cho tài tử sự ghi nhận từ cộng đồng điện ảnh quốc tế thông qua nhiều lời khen và các giải thưởng danh giá.

Năm 2022, tài tử Hàn Quốc một lần nữa khiến giới làm phim bất ngờ khi mang đến LHP Cannes lần thứ 75 tác phẩm hành động đề tài chiến tranh điệp viên Hunt. Đây là lần đầu tiên Lee Jung Jae thử sức với vai trò đạo diễn kiêm biên kịch một bộ phim điện ảnh. Lee cũng đảm nhận một trong các vai diễn quan trọng của phim bên cạnh tài tử Jung Woo Sung.

Hunt được công chiếu tại LHP Cannes 2022 trong khuôn khổ chương trình Midnight Screening và không tham gia tranh giải. Phim nhận được sự quan tâm của báo chí quốc tế với nhiều bình luận đa chiều. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu tại Hàn Quốc vào tháng 8.

“Danh tính của tôi là một diễn viên”

Hunt lấy bối cảnh Hàn Quốc thập niên 1980, giai đoạn mà chính quyền quân sự nước này siết chặt các vấn đề liên quan đến chiến lược an ninh quốc gia. Nhân vật chính của phim là hai hai điệp viên Hàn Quốc (Lee Jung Jae và Jung Woo Sung) nhận nhiệm vụ lật mặt một gián điệp Triều Tiên trong tổ chức của mình. Trong quá trình làm nhiệm vụ, họ đã nảy sinh nghi ngờ và bắt đầu điều tra lẫn nhau.

Lee Jung Jae và Jung Woo Sung là bạn diễn, đối tác làm ăn và bạn thân lâu năm.

Trả lời phỏng vấn Reuters tại LHP Cannes 2022, Lee Jung Jae cho biết gần ba thập kỷ hoạt động với tư cách diễn viên đã giúp anh tích lũy kinh nghiệm để thử sức với các vai trò đằng sau ống kính. “Tôi đã đóng nhiều thể loại phim và ở vai trò diễn viên, tôi vẫn nhớ rõ những cảnh khiến mình chật vật khi thực hiện hoặc những cảnh lên phim không được ưng ý như kỳ vọng”, tài tử nói.

Anh tiếp tục: “Tôi cố nhớ lại những tình huống ấy khi viết kịch bản để chắc chắn mình không mắc sai lầm tương tự khi ngồi ghế chỉ đạo diễn xuất”.

Lee Jung Jae cũng chia sẻ mình may mắn khi đạo diễn bộ phim đầu tay giữa lúc làn sóng văn hóa Hàn Quốc được cả thế giới nồng nhiệt đón nhận. “Tôi cảm thấy may mắn khi tác phẩm đầu tay do mình đạo diễn được ra mắt vào thời kỳ phục hưng của văn hóa Hàn Quốc”, anh nói.

“Tôi hy vọng có thể đều đặn mang đến cho người hâm mộ và khán giả quốc tế những tác phẩm và nội dung giải trí mới”, nhà làm phim bày tỏ. Khi được phóng viên hỏi về vai trò khiến mình tâm đắc hơn cả trong dự án mới, Lee Jung Jae không chần chừ khẳng định đó chính là diễn xuất.

“Tất nhiên là diễn xuất rồi. Tôi là diễn viên mà. Đó là danh tính của tôi. Thế nên tôi yêu thích việc diễn xuất hơn cả”, tài tử khẳng định.

Hollywood nói gì về Hunt?

Cuối tuần qua, sau khi Hunt có buổi công chiếu tại LHP Cannes, những phản hồi đầu tiên về chất lượng bộ phim đã xuất hiện trên Internet. Trên chuyên trang chấm điểm phim Rotten Tomatoes, tỷ lệ phản hồi tích cực về tác phẩm từ các cây bút phê bình hiện là 63%, tương đương điểm số 6,5/10.

Trong số 8 bài bình luận, có 5 cây bút dành lời ngợi khen cho tác phẩm được Lee Jung Jae đạo diễn. Số còn lại bày tỏ sự không hài lòng, chủ yếu nằm ở cách tác phẩm dẫn dắt câu chuyện và đưa đẩy khán giả tới bất ngờ phút chót.

“Lee đưa ra một câu đố khó nhằn, trong đó, động cơ liên tục thay đổi và những âm mưu đan xen dày đặc khiến khán giả phải đoán già đoán non. Bí mật được lật mở với một cảnh hành động hoành tráng nhưng cũng khá lố bịch chờ đợi khán giả ở hồi ba”, cây bút uy tín Steve Pond từ The Wrap nhận xét.

Các cảnh hành động trong phim được đánh giá cao.

Cây bút Rafael Motamayor từ Slashfilm nhận xét: “Hunt là tác phẩm nhiều nút thắt mở, tình tiết giật gân và giàu tính hành động từ Lee Jung Jae”.

Trong bài bình luận, Motamayor chỉ ra kịch bản phim tập trung vào việc tạo bí ẩn ly kỳ hơn là cung cấp cho khán giả góc nhìn mang tính phản biện về giai đoạn lịch sử mà các nhân vật hiện diện - vốn quen thuộc với khán giả Hàn Quốc hơn là người xem tại các thị trường quốc tế. Cây bút cũng dành lời ngợi khen cho các cảnh hành động được dàn dựng một cách tỉ mỉ trong phim và chấm tác phẩm 8/10 điểm.

Trong bài viết đăng trên Deadline, nhà báo Pete Hammond khen ngợi diễn xuất ăn ý của Lee Jung Jae và Jung Woo Sung: “Cả hai ngôi sao đều có màn thể hiện xuất sắc khi vào vai những nhân vật đa chiều. Họ đã dẫn dắt bộ phim đến cao trào - nơi đạo diễn Lee cố gắng truyền tải đến khán giả trọn vẹn cảm xúc hồi hộp lẫn tính nhân văn chứa đựng trong cốt truyện”.

Một trong các cây bút phê bình hàng đầu của Rotten Tomatoes, nhà báo David Rooney, lại bày tỏ sự kém hào hứng với tác phẩm. Trong bài viết đăng trên The Hollywood Reporter, anh nhận xét: “Càng về sau phim càng gây thất vọng, lạc lối trong các tình tiết rối rắm - gồm một âm mưu, kế hoạch ứng phó với âm mưu và cú lật ngược tình huống vào phút chót. Tuy nhiên, tác phẩm không chuẩn bị trước cho khán giả đủ cơ sở cần thiết để theo kịp diễn biến trên màn ảnh. Hoặc đơn giản, khán giả chẳng buồn quan tâm”.

“Một bộ phim đầy năng lượng, nhưng vô vọng, về đề tài gián điệp. Hunt bất lực trong việc truyền tải trọn vẹn câu chuyện cho khán giả, mà bản thân sự bất lực này cũng tạo thành một câu chuyện khác”, David Ehrlich từ IndieWire viết.

Quan điểm này nhận được sự đồng tình từ Clarence Tsui của South China Morning Post. Tuy nhiên, Tsui cũng ghi nhận Hunt sẽ là tác phẩm thú vị với fan của dòng phim hành động lấy đề tài lịch sử.