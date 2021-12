Lee Jung Jae được vinh danh ngôi sao đột phá của năm 2021

Nam diễn viên Lee Jung Jae là một trong hai nghệ sĩ Hàn Quốc được New York Times vinh danh ngôi sao đột phá của năm 2021.

The Dong-A Ilbo đưa tin tài tử Lee Jung Jae, nam chính của TV series đình đám Squid Game cùng đạo diễn âm nhạc Kim Eun Sun từ San Francisco Opera đã được New York Times vinh danh là một trong các Ngôi sao đột phá (The Breakout Stars) năm 2021. Danh sách được tờ báo danh tiếng của Mỹ công bố trong tuần qua.

Ban biên tập New York Times đã chọn ra các nghệ sĩ có đóng góp đặc sắc vào bộ mặt văn hóa nghệ thuật thế giới trong năm qua để đưa vào danh sách The Breakout Stars. Những cái tên được chọn đến từ nhiều lĩnh vực - truyền hình, nhạc thính phòng cổ điển, nhạc pop, điện ảnh và vũ đạo.

Trước Squid Game, Lee Jung Jae đã rất nổi tiếng tại Hàn Quốc nhờ các vai phản diện trên màn ảnh. Ảnh: Getty Images.

Lee Jung Jae được vinh danh cùng dàn diễn viên phim Reservation Dogs của FX Productions tại hạng mục phim truyền hình. Trong Squid Game, anh thủ vai Seong Gi Hun - một gã đàn ông trung niên thất bại, bị vợ bỏ, chìm trong nợ nần và cờ bạc. Gi Hun tham gia một trò chơi sinh tồn mờ ám có giải thưởng lên đến hàng chục tỷ won với hy vọng đổi đời.

Nhận xét về Lee Jung Jae, New York Times viết: “Lee không biến nhân vật của mình thành anh hùng hay ác nhân, một kẻ ngu ngốc hay tên cặn bã một màu. Diễn xuất của anh là màn trình diễn đầy day dứt và tinh tế, mô tả cách một con người chiến đấu để chống lại những nỗi kinh hoàng không nói nên lời”.

Vai nam chính của Squid Game cũng mang về cho tài tử Hàn Quốc đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch, mảng phim truyền hình tại Quả cầu Vàng 2022. Bạn diễn của anh, nghệ sĩ gạo cội Oh Yeong Su cũng nhận một đề cử ở hạng mục nam phụ. Ngoài ra, Squid Game cũng cạnh tranh giải Phim truyền hình xuất sắc thể loại chính kịch với bốn đại diện khác từ Âu Mỹ gồm Lupin, The Morning Show, Pose và Succession.

Nghệ sĩ Kim Eun Sun là người phụ nữ đầu tiên tại Mỹ được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc âm nhạc của một nhà hát opera lớn. San Francisco Opera, cùng New York Metropolitan Opera, được thành lập từ năm 1923. Chúng nổi danh là các nhà hát opera hai thế hệ. Trước San Francisco Opera, Kim Eun Sun từng làm giám đốc âm nhạc tại Opéra National de Paris và Orchestre Philharmonique de Radio France.