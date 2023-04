Lee Jong Suk gặp lại tình nhân hơn 10 tuổi trong 'I Hear Your Voice'

Dàn diễn viên phim "I Hear Your Voice" gồm Lee Jong Suk, Lee Bo Young và Kim Kwang Gyu đã có cuộc gặp gỡ để đánh dấu kỷ niệm 10 năm.

Ngày 13/4, Naver đưa tin hai diễn viên chính của bộ phim nổi tiếng I Hear Your Voice, Lee Jong Suk và Lee Bo Young, gặp mặt để kỷ niệm ngày tác phẩm ra mắt 10 năm. Cuộc gặp gỡ còn có sự tham gia của đạo diễn Cho Soo Won và nam phụ Kim Kwang Gyu.

Trên trang cá nhân, Lee Jong Suk chia sẻ: "Đã đến lúc rồi, kỷ niệm 10 năm ra mắt bộ phim I Hear Your Voice. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ". Anh còn ghép thêm ảnh của nam diễn viên Yoon Sang Hyun, người cũng tham gia tác phẩm, vào hình tụ họp.

Dàn diễn viên trong phim I Hear Your Voice từng gây bão khắp châu Á một thời. Ảnh: Instagram Lee Jong Suk.

Sau 10 năm, hiện tại, cả Lee Jong Suk và Lee Bo Young đều có sự nghiệp thành công, là sao hạng A tại Hàn Quốc. Năm 2021, Lee Bo Young có tác phẩm Mine bùng nổ về danh tiếng. Hồi tháng 2, cô cũng đóng chính trong bộ phim Tham vọng.

Sau thành công của I Hear Your Voice, Lee Jong Suk liên tiếp có những tác phẩm gây tiếng vang, sự nghiệp thăng tiến như Doctor Stranger (2014), Pinocchio (2014), W (2016), While You Were Sleeping (2017), Romance Is a Bonus Book (2019) và Big Mouth (2022).

Lee Jong Suk đẹp đôi bên đàn chị hơn 10 tuổi Lee Bo Young trong phim.

I Hear Your Voice bản Hàn được phát sóng năm 2013, tạo nên cơn sốt không nhỏ với mức rating trung bình lên tới 22%, cao nhất đạt 26,7%. Bộ phim kể về cuộc gặp gỡ giữa cậu học sinh cấp 3 Park Soo Ha có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác khi nhìn vào mắt đối phương và giúp đỡ nữ luật sư Jang Hye Sung giải quyết các vụ án.

Với nội dung mới lạ, diễn xuất tốt, bộ phim được khán giả rất yêu thích. Lee Bo Young hơn Lee Jong Suk 10 tuổi nhưng họ vẫn là cặp diễn viên đẹp đôi với những cảnh quay ăn ý. Tại SBS Drama Awards tổ chức cuối năm 2013, phim đã giành được 6 giải thưởng, trong đó có giải cao quý Daesang Award (Grand Prize) cho Lee Bo Young.